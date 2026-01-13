logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemanja Bjelica podnio ostavku: Razlog je privatan, oglasio se i objasnio ga

Nemanja Bjelica podnio ostavku: Razlog je privatan, oglasio se i objasnio ga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nemanja Bjelica potvrdio da napušta Bahčešehir poslije skoro dve godine.

Nemanja Bjelica podnio ostavku u Ba Izvor: YouTube/Eurohoops Türkiye

Bivši srpski košarkaški as Nemanja Bjelica (37) napustio je turski klub Baščešehir, u kojem je bio sportski direktor od aprila 2024.

"Poslije pažljivog razmatranja, odlučio sam da napustim mjesto sportkog direktora Baščešehira i ta odluka stupa na snagu odmah. Odluka je donesena iz ličnih i porodičnih razloga. U ovoj fazi života, od osnovne važnosti mi je da budem blizu djeci i da im posvetim punu pažnju.

Htio bih da zahvalim iskrenu zahvalnost klubu, igračima, stručnom štabu i čitavoj organizaciji na povjerenju, profesionalizmu i saradnji tokom mog boravka na funkciji. Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno i siguran sam da će klub nastaviti da napreduje.

Želim Bahčešehiru kontiuirani uspjeh i zahvaljujem svima na razumijevanju i podršci", napisao je Bjelica.

Sarađivao sa Radonjićem i Baraćem

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji MVP Evrolige u Baščešehiru je uspješno sarađivao sa najtrofejnijim trenerom u istoriji Zvezde Dejanom Radonjićem, pod čijim je vođstvom ambiciozni klub igrao u završnici Evrokupa, u kojem je došao do polufinala. Ove sezone trener Baščešehira je doskorašnji šef struke Mege Marko Barać, čija ekipa zauzima visoko treće mjesto na tabeli turskog prvenstva uz odličan skor u Evrokupu, 9-5.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nemanja Bjelica Baščešehir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC