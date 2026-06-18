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KK Bosna dobila novog predsjednika: Osnivač Sparsa i biši predsjednik Želje sada vodi "studente"!

KK Bosna dobila novog predsjednika: Osnivač Sparsa i biši predsjednik Želje sada vodi "studente"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Nihad Selimović naslijedio Dubravka Barbarića na čelu Bosne.

Nihad Selimović novi predsjednik KK Bosna Izvor: Instagram/KK Bosna

Sarajevska Bosna nedavno je ostala bez uprave nakon što su predsjednik kluba Dubravko Barbarić i članovi Upravnog odbroa podnijeli ostavke, ali vrlo brzo pronađena je nova uprave.

Novi predsjednik KK Bosna je Nihad Selimović, nekadašnji predsjednik Fudbalskog kluba Željezničar i bivši prvi čovjek KK Spars.
„Danas je održana vanredna sjednica Skupštine KK Bosna Sarajevo na kojoj je prihvaćena ostavka dosadašnjeg Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom Dubravkom Barbarićem.

Skupština Kluba imenovala je novi Upravni odbor KK Bosna Sarajevo.

Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Nihad Selimović, dok su za članove Upravnog odbora imenovani Amel Kovačević i Damir Kreso“, saopšteno je iz KK Bosna.

Bosna je, inače, u sezoni iza nas osvojila titulu u bh. šampionatu nakon 18 godina. U ABA ligi su stigli do četvrtfinala plej-ofa, a stigli su i među osam najboljih u FIBA Evropa kupu.

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Tagovi

KK Bosna košarka

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