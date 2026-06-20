Dušan Alimpijević: "Prije tri godine ovo nisam mogao da zamislim, čestitam najboljem u Evropi"

Srpski stručnjak sa klupe Bešiktaša čestitao Fenerbahčeu i Šarunasu Jasikevičijusu pobjedu u finalu turskog plej-ofa.

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Srpski trener Dušan Alimpijević sportski je čestitao Fenerbahčeu pobjedu u finalu plej-ofa turskog prvenstva. Njegov Bešiktaš nije ni ove sezone uspio da iznenadi velikog favorita u seriji za titulu, okončanoj spektakularnom asistencijom Vejda Boldvina za koš Tarika Biberovića za trofej.

Alimpijević je poslije meča podsjetio na to koliki put je prošao sa ekipom Bešiktaša od 2023. godine.

"Kada sam prije tri godine došao u ovaj klub, nisam mogao ni da zamislim da ćemo za tri godine igrati čak šest finala. Približili smo se vrhu turske košarke i postali jedan od najznačajnijih klubova u Evropi. Ovo je veoma posebna priča, a naši navijači su takođe posebni.

U posljednja tri dana naši navijači su dva puta do posljednjeg mjesta ispunili dvoranu Sinan Erdem Dome. Nisam vjerovao da će i danas biti puna, ali su ponovo došli. Dali su sve od sebe za Bešiktaš. Smatram da svaki sportski sektor Bešiktaša treba da predstavlja porodicu Bešiktaša na ovakav način i iskreno sam ponosan na sve svoje igrače. Imali smo mnogo problema sa povredama, ali je danas pet naših igrača izašlo na teren uprkos velikom riziku. Igrali su iako su bili povrijeđeni i svima im skidam kapu."

"Šaras je trenutno najbolji u Evropi"

Izvor: MN PRESS

Pohvale je izrekao i na račun protivnika.

"Čestitam Fenerbahčeu. Zasluženo su osvojili titulu šampiona. Veoma cijenim Šarunasa Jasikevičijusa i po mom mišljenju on je trenutno najbolji trener u Evropi. Zaista rade nevjerovatan posao. Čestitam svima njima. Moramo da budemo pravi sportsmeni i džentlmeni i da odamo priznanje našem protivniku."

Alimpijević će se poslije povratka iz Turske kući odmah posvetiti reprezentaciji Srbije, koju će 2. jula predvoditi u mečevima protiv Švajcarske u Friburgu i protiv Bosne i Hercegovine 5. jula u "Pioniru". Biće to posljednje utakmice srpske reprezentacije u okviru Grupe C u preliminarnoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.