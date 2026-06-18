Dušan Alimpijević u naletu bijesa skinuo sako: Selektor Srbije isključen iz finala, nisu mogli da obuzdaju

Selektor Srbije Dušan Alimpijević doživio je "pomračenje" na utakmici sa Fenerbahčeom.

Izvor: Black Wall JK/X/Printscreen

Košarkaši Fenerbahčea uspjeli su da vrate brejk Bešiktašu u finalnoj seriji turskog prvenstva, pošto su slavili u gostima kod čete Dušana Alimpijevića poslije velike drame sa 82:71. Srpski trener je isključen u trećoj dionici, a od tog momenta je njegov tim počeo da tone.

Sve se dogodilo pri rezultatu 57:51 za Fenerbahče, Alimpijević je pobjesnio što nije dosuđen faul u napadu za Birsena, a sudija ga je odmah sankcionisao tehničkom greškom.

Nastavio je selektor Srbije sa protestom i psovkama na našem jeziku, pa je zaslužio i isključujuću tehničku grešku. Dok je napuštao teren u naletu bijesa skinuo je sako i uputio sudiji još oštrih kritika.

Pogledajte pomračenje Dušana Alimpijevića:

Da li će ovo biti još jedan poraz u finalima?

Srpski trener ima još jednu jako uspješnu sezonu sa Bešiktašem, ali za rivala imaju na papiru bolji tim. Bio bi pravi podvig da uspiju da savladaju Fenerbahče u finalu, što bi bilo kakva-takva utjeha za poraz u finalu Evrokupa.

Za dlaku je istanbulskim crno-bijelima izmakla Evroliga, a to nije prvi put da se dešava srpskom treneru. Sa Bursom je poražen od Virtusa 2022. godine, a nije imao uspjeha ni u ostalim mečevima za trofej. Prošle sezone je Bešiktaš poražen u finalu prvenstva i Kupa, a da izbjegne isti scenario ove godine ima još jednu šansu.