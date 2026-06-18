logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Alimpijević u naletu bijesa skinuo sako: Selektor Srbije isključen iz finala, nisu mogli da obuzdaju

Dušan Alimpijević u naletu bijesa skinuo sako: Selektor Srbije isključen iz finala, nisu mogli da obuzdaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Dušan Alimpijević doživio je "pomračenje" na utakmici sa Fenerbahčeom.

Dušan Alimpijević isključen Izvor: Black Wall JK/X/Printscreen

Košarkaši Fenerbahčea uspjeli su da vrate brejk Bešiktašu u finalnoj seriji turskog prvenstva, pošto su slavili u gostima kod čete Dušana Alimpijevića poslije velike drame sa 82:71. Srpski trener je isključen u trećoj dionici, a od tog momenta je njegov tim počeo da tone.

Sve se dogodilo pri rezultatu 57:51 za Fenerbahče, Alimpijević je pobjesnio što nije dosuđen faul u napadu za Birsena, a sudija ga je odmah sankcionisao tehničkom greškom.

Nastavio je selektor Srbije sa protestom i psovkama na našem jeziku, pa je zaslužio i isključujuću tehničku grešku. Dok je napuštao teren u naletu bijesa skinuo je sako i uputio sudiji još oštrih kritika.

Pogledajte pomračenje Dušana Alimpijevića:

Da li će ovo biti još jedan poraz u finalima?

Srpski trener ima još jednu jako uspješnu sezonu sa Bešiktašem, ali za rivala imaju na papiru bolji tim. Bio bi pravi podvig da uspiju da savladaju Fenerbahče u finalu, što bi bilo kakva-takva utjeha za poraz u finalu Evrokupa.

Za dlaku je istanbulskim crno-bijelima izmakla Evroliga, a to nije prvi put da se dešava srpskom treneru. Sa Bursom je poražen od Virtusa 2022. godine, a nije imao uspjeha ni u ostalim mečevima za trofej. Prošle sezone je Bešiktaš poražen u finalu prvenstva i Kupa, a da izbjegne isti scenario ove godine ima još jednu šansu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Alimpijević KK Bešiktaš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC