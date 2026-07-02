logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real Madrid otpustio trenera: Daje milion evra za obeštećenje da bi doveo najboljeg u Evroligi

Real Madrid otpustio trenera: Daje milion evra za obeštećenje da bi doveo najboljeg u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Real Madrid je i zvanično raskinuo saradnju sa Serđom Skariolom i uskoro će na to mjesto da postavi Pedra Martineza koji je sa Valensijom napravio veliki uspjeh.

Real Madrid je i zvanično raskinuo saradnju sa Serđom Skariolom Izvor: MN PRESS

Real Madrid odlučio je da otpusti trenera Serđa Skariola. Poslije sezone koja je završena bez ijednog trofeja klub je odlučio da se zahvali trofejnom stručnjaku. Umjesto njega dovešće Pedra Martineza i za to će dati milion evra za obeštećenje.

"Odlučili smo, sporazumno, da stavimo tačku na etapu Skariola i Real Madrida. Ovo će zauvijek da bude njegova kuća. Zahvalni smo mu na svemu što je uradio za klub i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere", navodi se u saopštenju.

Kao grom iz vedra neba se prije nekoliko dana pojavila informacija da će Martinez da dođe u "kraljevski klub". Španski mediji tvrde da će za to da dobije i milionsko obeštećenje. Martinez je dobio nagradu Evrolige za najboljeg trenera sezone. Čuveni "Aleksandar Gomeljski trofej" pošto je sa timom došao do Fajnal-fora, a osvojio je i ACB ligu pobjedom protiv Barselone u finalnoj seriji.

Odmah poslije toga je krenuo "raspad" Valensije, krenuli su da odlaze igrači jedan po jedan i sada će im se pridružiti i trener.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Real Madrid Pedro Martinez Serđo Skariolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC