Dvejn Vašington potpisao: "Hoću da svima dokažem jedno"

Dojučerašnji košarkaš Partizana Dvejn Vašington nastaviće karijeru u Bajernu.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizanov bek Dvejn Vašington nastaviće karijeru u Bajernu, objavio je njegov tim. Potpisao je ugovor na dvije sezone, do kraja sezone 2027/28.

Američki košarkaš proveo je dve sezone među crno-belima, oborio poenterske rekorde ABA lige i Košarkaške lige Srbije i napustio Humsku sa osvojenom titulom ABA i Superlige u sezoni 2024/25.

"Sve se događa sa razlogom. Rođen sam u Njemačkoj, a sada imam 26 godina i igraću ovdje. Zaista sam uzbuđen zbog dolaska u Bajern i zbog novog početka, pod novim trenerom", rekao je Vašington za klupski sajt iz svog doma u Indijanapolisu.

"U Minhenu hoću da pokažem još više liderstva i da pokažem svima koliko volim ovu igru. Hoću da pobijedim u što više u utakmica i da osvojim svaki trofej do kojeg možemo da stignemo", dodao je on.

Ostaće upamćen među navijačima crno-bijelima kao "smrtonosan" šuter kada se "zapali", mada je imao i periode u kojima njegov doprinos nije bio u skladu sa očekivanjia.