Jago dos Santos se pretvara u zvijer u dresu Brazila: Bivši plej Zvezde zaplesao u kvalifikacijama

Jago dos Santos odigrao je vanserijsku partiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Bivši plejmejker Crvene zvezde Jago dos Santos postaje potpuno novi igrač kada obuče dres Brazila. On je u pobjedi protiv Venecuele u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo imao dabl-dabl učinak od 20 poena, šest skokova i 13 asistencija, a efikasniji od njega bio je samo Bruno Kaboklo koji je završio meč sa 22 poena.
Jago je za tri poena šutirao 5/9 i odigrao jednu od najboljih partija ove godine. On se nedavno vratio kući i potpisao ugovor za Flamengo i očigledno je da mu to sve prija.
Anoche, Brasil mantuvo su invicto en las ventanas FIBA— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket)July 5, 2026
Yago Dos Santos, que ya ha confirmado que la próxima temporada jugará en el Flamengo, firmó 20 puntos, 13 asistencias, 5/9 en triples, 6 rebotes y 34 de valoración#FIBAWC#StepItUp
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Traži mjesto pod suncem
Dos Santos je napustio Mali Kalemegdan u aprilu i priključio se Virtusu u Bolonje gdje je završio sezonu, ali nije uspio da se izbori za značajniju ulogu.
Pokušaće da oživi karijeru u Flamengu čiji je dres nosio u periodu od 2020. do 2022. godine. Upravo su ga partije u ovom klubu preporučile Ulmu sa kojim se probio u Evropi. Tamo ga zapazila Crvena zvezda, čiji je dres nosio tri godine.
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U posljednjoj sezoni je prošao turbulentan period, prvo je bio otpisan na startu, da bi ga u nedostatku boljih rješenja vratili u tim. Rastanak je bio neminovan i desio se u nezgodnom trenutku, imao je samo dva mjeseca da se dokaže u Virtusu, da bi uslijedio rastanak.
Odlučio je da se vrati kući, a navodno je Flamengo Dos Santosu ponudio najveći ugovor u istoriji brazilske košarke, spekulisali su proteklih nedjelja tamošnji mediji. Dos Santos je sa ovim timom osvojio nacionalno prvenstvo Brazila i Interkontinentalni kup, dok je već godinama glavni adut brazilske reprezentacije koju sa klupe predvodi Aco Petrović.