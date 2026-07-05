Jago dos Santos odigrao je vanserijsku partiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši plejmejker Crvene zvezde Jago dos Santos postaje potpuno novi igrač kada obuče dres Brazila. On je u pobjedi protiv Venecuele u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo imao dabl-dabl učinak od 20 poena, šest skokova i 13 asistencija, a efikasniji od njega bio je samo Bruno Kaboklo koji je završio meč sa 22 poena.

Jago je za tri poena šutirao 5/9 i odigrao jednu od najboljih partija ove godine. On se nedavno vratio kući i potpisao ugovor za Flamengo i očigledno je da mu to sve prija.

Anoche, Brasil mantuvo su invicto en las ventanas FIBA



Yago Dos Santos, que ya ha confirmado que la próxima temporada jugará en el Flamengo, firmó 20 puntos, 13 asistencias, 5/9 en triples, 6 rebotes y 34 de valoración#FIBAWC#StepItUp

pic.twitter.com/BB0NkijWA9 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket)July 5, 2026

Traži mjesto pod suncem

Dos Santos je napustio Mali Kalemegdan u aprilu i priključio se Virtusu u Bolonje gdje je završio sezonu, ali nije uspio da se izbori za značajniju ulogu.

Pokušaće da oživi karijeru u Flamengu čiji je dres nosio u periodu od 2020. do 2022. godine. Upravo su ga partije u ovom klubu preporučile Ulmu sa kojim se probio u Evropi. Tamo ga zapazila Crvena zvezda, čiji je dres nosio tri godine.

Vidi opis Jago dos Santos se pretvara u zvijer u dresu Brazila: Bivši plej Zvezde zaplesao u kvalifikacijama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Norberto Maccagno/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Aleksandar Secerov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

U posljednjoj sezoni je prošao turbulentan period, prvo je bio otpisan na startu, da bi ga u nedostatku boljih rješenja vratili u tim. Rastanak je bio neminovan i desio se u nezgodnom trenutku, imao je samo dva mjeseca da se dokaže u Virtusu, da bi uslijedio rastanak.

Odlučio je da se vrati kući, a navodno je Flamengo Dos Santosu ponudio najveći ugovor u istoriji brazilske košarke, spekulisali su proteklih nedjelja tamošnji mediji. Dos Santos je sa ovim timom osvojio nacionalno prvenstvo Brazila i Interkontinentalni kup, dok je već godinama glavni adut brazilske reprezentacije koju sa klupe predvodi Aco Petrović.