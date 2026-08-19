Marko Simonović u klubu Luke Dončića: Bivši Zvezdin košarkaš postao dio novog projekta

Bivši košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović postao je košarkaš Rome, kluba koji je djelimično u vlasništvu Luke Dončića

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crnogorski košarkaš Marko Simonović ima novi klub. Bivši košarkaš Crvene zvezde karijeru će nastaviti u Italiji, gdje je postao član Rome SPQR, ekipe čiji je vlasnik jedan od najboljih košarkaša današnjice Luka Dončić. Novooformljeni tim igraće u Evrokupu u grupi D.

Roma je predstavila sastav za narednu sezonu, a među imenima koja će nositi dres rimskog kluba našao se i košarkaš koji je nekad nosio dres crveno-bijelih iz Beograda. Simonović će tako ostati na evropskoj sceni, pošto će sa novim timom nastupati u Evrokupu. Rimljani su okupili nekoliko poznatih imena. Pored Simonovića, dio ekipe biće i Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards, dok će ostatak tima činiti uglavnom manje poznati igrači.

Sa klupe će ekipu predvoditi Alesandro Magro. Italijanski stručnjak ima 43 godine, a prije dolaska u Rim radio je u Napoliju, Vulvsima, Breši i Dombrovoj Gornjiči. Iako se govorilo o tome da bi tim mogao da preuzme Janis Sferopulos, to se ipak nije dogodilo.

Za Simonovića će ovo biti prilika da ostavi trag u Italiji, nakon što je prethodnih sezona igrao u Turskoj. Prije toga je bio dio Crvene zvezde, ali sezona 2023/24 nije protekla onako kako se očekivalo. U ABA ligi je bilježio 6,1 poen i skoro četiri skoka, ali na svega 11 utakmica.

Nakon Beograda preselio se u Tursku, gdje je nastupao za Bešiktaš, Bahčešehir i Turk Telekom. Sada ga čeka novi izazov, a Roma će u Evrokupu biti u grupi D. Tamo će se sastati sa Monakom, Balkan Botevgradom, Manresom, Lijetkabelisom, PAOK-om, Ulmom i Bahčešehirem. Bugarski tim će voditi Bogdan Karaičić, dok će Bahčešehir predtvaljati Saša Đorđevik, a PAOK Andrea Trinkijeri.