Džordan Nvora dao obećanje navijačima Zvezde: "Sve mi je nedostajalo, jedva čekam da napunimo halu"

Džordan Nvora iza sebe ima sjajno ljeto, a sada je spreman da se javi Ibonu Navaru na dužnost.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora među prvima je stigao na start priprema. Jedan od najbojih igrača prošle sezone spreman je za nove izazove u crveno-bijelom dresu i za saradnju sa novim trenerom, Ibonom Navarom.

Nvora je ovog ljeta stao na "ludi kamen", tako da je nikad motivisaniji za novu sezonu. Istakao je da mu je sve nedostajalo na pauzi, od ljudi, navijača, hrane i čitave atmosfere u Beogradu.

"Moje ljeto je bilo sjajno. Imao sam priliku da odem kući, a u Španiji sam se i vjenčao, što je svakako trenutak koji je obilježio moje ljeto" rekao je Nvora.

Šta mu je nedostajalo u protekla dva mjeseca? "Nedostajali su mi ljudi, strast i sjajna hrana… Mnogo toga mi je nedostajalo i mnogo sam srećan što sam se vratio, a jedva čekam da se vratim na teren."

Imao je poruku za navijače Crvene zvezde. "Imam poruku i za navijače - jedva čekam da ponovo ispune Arenu do posljednjeg mjesta. Ja ću se truditi da budem bolji igrač nego što sam bio prošle sezone i da svoju igru podignem na još viši nivo", zaključio je Džordan Nvora.

Raspored priprema KK Crvena zvezda

Prvi pripremni meč ekipa Crvene zvezde odigraće 01.09.2026. godine u Beogradu, u utakmici zatvorenog tipa. Već 04.09. na izuzetno jakom turniru na Kritu, crveno bijeli će odigrati duel polufinala protiv ekipe Armanija (18.30 časova) dok je duel za prvo ili treće mjesto protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea na programu dan kasnije (05.09.2026).

Potom 11.09. sledi još jedna izuzetno jaka provjera protiv aktuelnog šampiona EL, Olimpijakosa na turniru u Nikoziji. Dan kasnije zakazana je utakmica sa ekipom Arisa, takođe na Kipru.

Posljednji meč pred start sezone biće novi duel sa ekipom Arisa, koji od ove sezone sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, a izuzetno pojačan tim tokom ljeta jedan je od kandidata za najviši plasman u Evrokupu.

Ovaj meč koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić" biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata KK Crvena zvezda kao zahvalnost za vjernost, i prava uvertira za prvi takmičarski meč koji slijedi 6 dana kasnije - duel sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni (24.09).

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Pogledajte 00:17 Džordan Nvora svadba Izvor: instagram/chimdoggg Izvor: instagram/chimdoggg

(MONDO)