Grčki plejmejker Tomas Vokap napravio je haos u Olimpijakosu. Tražio je raskid ugovora i želi da pređe u Dubai...

Izvor: MN PRESS

I dalje traje spor oko Tomasa Vokapa koji se nije pojavio na startu priprema u Olimpijakosu i epilog ćemo, po svemu sudeći, dobiti na sudu. Iskusni plejmejker želi da pređe u Dubai, iako ima još godinu dana važećeg ugovora sa šampionom Evrope, stoga se velikan iz Pireja požalio Evroligi "zbog neovlašćenog vrbovanja igrača".

Tenzije su dodatno porasle kada se naturalizovani Grk, nije pojavio na obaveznim ljekarskim pregledima i testiranjima pred početak priprema, zakazanim za četvrtak ujutru. Budući da je njegov izostanak bio neopravdan, uprava je pozvala Vokapa na razgovor u okviru zvaničnog disciplinskog postupka.

Izvor: MN Press/EK/Eurokinissi Sports

Organizator igre je prethodno podnio pismeno obavještenje o raskidu ugovora i zatražio da napusti klub, ali je ovaj zahtjev Olimpijakos odmah odbio, uz upozorenje da će preduzeti ozbiljne pravne korake kako bi zaštitio svoje interese.

U međuvremenu, klub iz Dubaija je svim snagama pokušao da privoli Vokapa u svoj tim, čak su poslali tri različine ponude njegovom agentu, a očigledno je da su bile dovoljne da ga natjeraju da režira ovaj čitav haos.

Olimpijakos ne odustaje i odbija da proda igrača koji je crveno-bijeli dres obukao prije pet godina i bio je izuzetno važan šraf u osvajanju titule šampiona Evrope.

Dubai nema limite

Iako je nedavno generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević istakao da njihov budžet nije neograničen, to se ne bi reko po imenima koja su na platnom spisku, ali i pojačanjima tokom ljeta.

Prvo su stigli Eli Okobo, Džerom Blosomgejm i Devion Minc, dok je vjerovatno najveće iznenađenje dolazak Tornikea Šengelije iz Barselone.

Vidi opis Olimpijakos tužio Dubai Evroligi: Ne daju Tomasa Vokapa ni po koju cijenu, a on nije došao na pripreme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

"Naš budžet je prošle godine, ponavljam, bio na 11. mjestu. Ove godine smo između sedmog i devetog. Pošto budžet još nije definitivno formiran, on je otprilike 20 odsto veći. Mi to stalno govorimo. Nemamo razloga da bilo šta krijemo, ali činjenice su potpuno drugačije od onoga što se priča. Pa kakvi su budžeti? Nećemo govoriti o Olimpijakosu, Panatinaikosu, Fenerbahčeu, Hapoelu ili Real Madridu. Govorimo, evo, o ekipama iz ABA lige. Kaže se da vječiti imaju dva najveća budžeta u istoriji. To oni sami govore, ne ja".

Upravo je Kamenjašević priznao da je Vokap prvi pik na poziciji organizatora igre.

"Tražimo plejmejkera. To se zna. Jedan od igrača jeste Tomas Vokap. To će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili od njegovog izlaska iz tog ugovora. Tražili smo mnoge igrače. Bili smo u borbi za mnoga imena i nismo uspjeli jer su oni odlučili da u ovom trenutku više gledaju novac nego sve ovo što sam prethodno objasnio. Mi smo ih izgubili, kao, na primjer, ovog posljednjeg plejmejkera koji je otišao u Zvezdu. Zvezda mu je dala više novca nego što smo mi mogli. Prema tome, ništa. To je sve normalno, regularno".

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(MONDO)