Novi košarkaš Klivlenda Pejton Votson se oglasio povodom odlaska iz Denvera i zahvalio se svima u Denveru, pa i Nikoli Jokiću.
Došao je i taj dan, Pejton Votson se zvanično oprostio od Denver Nagetsa. Sjajni košarkaš koji je nakon sezone u kojoj je zablistao i imao 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencija po meču odbio sve ponude za nastavak saradnje i sad se redom zahvaljivao saigračima i čelnicima kluba.
Nikola Jokić se našao na toj zahvalnici, ali tek nakon Kalvina Buta, porodice Krenke, dvojice trenera, Erona Gordona, Deandrea Džordana...Ovako se oprostio novi košarkaš Klivlend Kavalirsa.
"Navijači Denvera i gradu Denver. Hvala vam što ste me prihvatili tokom prve četiri godine moje karijere. Kao mlad NBA igrač, koji je bio prilično naivan i nije mnogo toga vidio od stvarnog svijeta, brinuli ste o meni bolje nego što sam ikada mogao da zamislim".
"Igrati ovu igru svake večeri na nacionalnoj sceni teško je i za tijelo i za um, ali ljubav navijača čini da sve to vrijedi. Nedostajaće mi da vas sve gledam u 'Bol areni': Posebno želim da se zahvalim: Kalvinu Butu (bivšem generalnom menadžeru Nagetsa, prim novin), jer je vjerovao u mene još na univerzitetu UCLA. Porodici Krenke (vlasnicima kluba). Treneru Malounu, treneru Adelmanu i ostatku stručnog štaba. Svim mojim saigračima koji su mi pomogli da se popnem uz ovu planinu. Ej-Džiju jer mi je bio veliki brat. Di-Džeju jer me je držao pod kontrolom. Jokiću i Džamalu za sve asistencije na terenu. Kej-Si-Piju (Kentavijusu Koldvel-Poupu), jer mi je priredio 21. rođendansku zabavu. Em-Pi-Džeju (Majklu Porteru Džunioru), za sve kasne treninge i večere. Ali, prije svega, hvala vama navijačima. Igrati pred vama bilo je ostvarenje sna. Vidimo se uskoro", rekao je.
Ko je Pejton Votson?
Pejton Votson se oprostio od Denvera
Pejton Tajler Votson rođen je 11. septembra 2002. godine u Beverli Hilsu u Kaliforniji. Visok je 203 centimetra i igra na pozicijama krila i beka. Košarku je igrao za srednju školu Long Bič, a potom je proveo jednu sezonu na UCLA, gdje je u prosjeku bilježio 3,3 poena i 2,9 skokova za 12,7 minuta po utakmici.
Na NBA draftu 2022. izabran je kao 30. pik prve runde od strane Oklahoma Siti Tandera, ali je odmah trejdovan u Denver Nagetse. Za Denver je debitovao u sezoni 2022/23, a vremenom je postao važan dio ekipe zahvaljujući atletskim sposobnostima i odbrani.
Prije NBA karijere, Votson je nastupao i za reprezentaciju SAD do 19 godina, sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2021. godine. U sezoni 2025/26 napravio je značajan iskorak, a sezonu je završio sa prosjekom od 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencijom po utakmici.