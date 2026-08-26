Pejton Votson se oprostio od Denvera

Novi košarkaš Klivlenda Pejton Votson se oglasio povodom odlaska iz Denvera i zahvalio se svima u Denveru, pa i Nikoli Jokiću.

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Došao je i taj dan, Pejton Votson se zvanično oprostio od Denver Nagetsa. Sjajni košarkaš koji je nakon sezone u kojoj je zablistao i imao 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencija po meču odbio sve ponude za nastavak saradnje i sad se redom zahvaljivao saigračima i čelnicima kluba.

Nikola Jokić se našao na toj zahvalnici, ali tek nakon Kalvina Buta, porodice Krenke, dvojice trenera, Erona Gordona, Deandrea Džordana...Ovako se oprostio novi košarkaš Klivlend Kavalirsa.

"Navijači Denvera i gradu Denver. Hvala vam što ste me prihvatili tokom prve četiri godine moje karijere. Kao mlad NBA igrač, koji je bio prilično naivan i nije mnogo toga vidio od stvarnog svijeta, brinuli ste o meni bolje nego što sam ikada mogao da zamislim".

"Igrati ovu igru svake večeri na nacionalnoj sceni teško je i za tijelo i za um, ali ljubav navijača čini da sve to vrijedi. Nedostajaće mi da vas sve gledam u 'Bol areni': Posebno želim da se zahvalim: Kalvinu Butu (bivšem generalnom menadžeru Nagetsa, prim novin), jer je vjerovao u mene još na univerzitetu UCLA. Porodici Krenke (vlasnicima kluba). Treneru Malounu, treneru Adelmanu i ostatku stručnog štaba. Svim mojim saigračima koji su mi pomogli da se popnem uz ovu planinu. Ej-Džiju jer mi je bio veliki brat. Di-Džeju jer me je držao pod kontrolom. Jokiću i Džamalu za sve asistencije na terenu. Kej-Si-Piju (Kentavijusu Koldvel-Poupu), jer mi je priredio 21. rođendansku zabavu. Em-Pi-Džeju (Majklu Porteru Džunioru), za sve kasne treninge i večere. Ali, prije svega, hvala vama navijačima. Igrati pred vama bilo je ostvarenje sna. Vidimo se uskoro", rekao je.

Ko je Pejton Votson?

Pejton Tajler Votson rođen je 11. septembra 2002. godine u Beverli Hilsu u Kaliforniji. Visok je 203 centimetra i igra na pozicijama krila i beka. Košarku je igrao za srednju školu Long Bič, a potom je proveo jednu sezonu na UCLA, gdje je u prosjeku bilježio 3,3 poena i 2,9 skokova za 12,7 minuta po utakmici.

Na NBA draftu 2022. izabran je kao 30. pik prve runde od strane Oklahoma Siti Tandera, ali je odmah trejdovan u Denver Nagetse. Za Denver je debitovao u sezoni 2022/23, a vremenom je postao važan dio ekipe zahvaljujući atletskim sposobnostima i odbrani.

Prije NBA karijere, Votson je nastupao i za reprezentaciju SAD do 19 godina, sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2021. godine. U sezoni 2025/26 napravio je značajan iskorak, a sezonu je završio sa prosjekom od 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencijom po utakmici.