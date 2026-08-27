Aleksej Pokuševski otvorio dušu o Partizanu: "Toliko toga se ružnog desilo"

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski smatra da će mu biti bolje u Lokomotivi, nego u Partizanu gdje nije uspio da ostvari dječačke snove.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski dao je opširan intervju za "Meridian sport" po odlasku iz Humske. On je pomalo neočekivano prešao u Lokomotivu, na poziv nekadašnjeg trenera Zvezde, Tomislava Tomovića. On ga je kupio riječima da će konačno imati slobodu i šansu da pokaže ono što nije uspio protekle dvije godine u Humskoj.

Pokuševski je priznao da se u Partizanu nije sve odigralo onako kako se nadao i da i dalje ima ambicije da se vrati u NBA ligu. Otkud baš Lokomotiva?

"Apsolutno glavnu ulogu odigrao je trener. On je izrazio želju da budem njegov igrač. Kad sam čuo za to, odmah smo popričali i poslije tog razgovora sve je u mojoj glavi bilo kristalno čisto. Nisam imao više pitanja. Pustio sam da prođe veče i već sutradan sam potvrdio da želim da pređem u Lokomotivu. Poslije su ostali samo detalji oko ugovora, ali u suštini je moja želja, poslije razgovora sa Tomom, bila ogromna. Baš sam srećan zbog svega kako se odvilo", rekao je krilni centar.

Tomović je sa njim obavio iskren razgovor i dopala mu se njegova vizija.

Izvor: MN PRESS

"Pričao mi je da je dosta razgovarao sa drugima i da je vidio da može da mi vjeruje. Smatra da mi je potrebna sloboda i vrijeme na terenu. Da neko mora da pokaže vjeru u mene. Isto mislim i ja, mada je to glavno za svakog igrača. U suštini, to je glavno što sam čuo od Tomovića, a tu su i detalji. Razumije igru, kao bivši košarkaš ima dobar osjećaj za ono što je potrebno igračima, kako treba sve ’hendlovati’. Sviđaju mi se ideje koje ima za mene, da igram na petici i na četvorci, da imam slobodu da povučem loptu, da se u pozicionom napadu koristim kao razigravač, da nalazim igrače iz kretnji… On smatra da posjedujem dobru viziju", rekao je i dodao:

"Kad sam poželio da se vratim iz Amerike, jedina ideja mi je bila da odem negdje gdje ću dosta igrati, gdje ću biti srećan košarkaški i uživati na terenu znajući da me trener podržava i da imam dosta slobode. Tada, vjerujem, mogu da vratim na pravi način. Nisam razmišljao mnogo oko toga što Lokomotiva ne igra u Evropi. Glavno mi je bilo samo da budem negdje gdje će me trener poštovati, vjerovati u mene i imati košarkašku viziju koja se i meni sviđa. Stvarno sam mnogo srećan."

"Biće mi bolje nego u Partizanu"

Vjeruje da će mu u Lokomotivi biti bolje nego u Partizanu u košarkaškom smislu i gleda to kao novu šansu za dokazivanje.

"Rano sam otišao u NBA i naigrao se. Bio sam i dobar i loš. Svega je bilo. Poslije toga sam došao u Evroligu, u Partizan, gdje nisam bio najsrećniji kako je sve prošlo i kako se završilo. Želio sam bolje i vjerovao da može da bude. Mnogo je razloga zašto nije bilo kako sam očekivao i ja, a vjerovatno i svi drugi. Ali, ne bih da ulazim u to: Partizan stvarno volim i voljeću ga zauvijek. Osjećam – mada sam tako vjerovao i za crno-bijele pa se ispostavilo drugačije – da će mi prelazak u Lokomotivu košarkaški pružiti dosta više nego Partizan, posebno sa trenerom Tomovićem kojem stvarno verujem. Siguran sam da je čovjek koji kad kaže nešto, stoji iza toga kroz cijelu sezonu. Čuo sam to od mnogih ljudi i osjetio kroz priču sa njim. Možemo jedan drugom da pomognemo."

Povratak u NBA je svakako cilj, ali strpljiv je u ovoj fazi karijere, ne želi da donosi ishitrene poteze. Trenutno je fokusiran da napreduje i nadoknadi izgubljeno.

"Sigurno da razmišljam o povratku u NBA. Ne volim da mislim o nerealnim stvarima, ali smatram da je ovo nešto realno, posebno ako se uzmu u obzir moje godine. Biće vremena da dođem do tog nivoa. Ne razmišljam o NBA svakog dana, ali u glavi mi je. Moram svakog dana da pravim korake ne da bih došao do NBA, već do nivoa gdje mogu da igram dobru košarku sa pravim statusom, u Lokomotivi ili nekoj evroligaškoj ekipi. Naravno da želim u NBA, ali do toga može da se dođe jedino prirodnim tokom i dobrim odlukama.“

Njegova ljubav prema Partizanu se ne dovodi u pitanje, ali je istina da u crno-bijelom dresu nismo videli njegov pun potencijal. Ne krivi nikoga, ali ponešto zamjera i sebi i drugima.

"Vratio sam se u Srbiju i došao u Partizan. Bio sam i kapiten u većem dijelu sezone zbog, nažalost, povrede Vanje (Marinkovića). Stvarno mi je velika čast što sam bio prvo zamjenik kapitena, a poslije i kapiten kluba. Nažalost, u te dvije godine nisam bio srećan što se košarkaškog dijela tiče. Moglo je bolje i sa moje strane, moglo je i sa strane drugih. Volim Partizan i poštujem sve ljude sa kojima sam tamo radio. Ne krivim nikoga. Tako se sve desilo. Nema mnogo mudrovanja."

"Desilo se toliko ružnih stvari"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Iako nije ispunio svoje dječačke snove i donekle je razočaran, ne isključuje mogućnost da se ponovo vrati u Partizan.

"Ne zatvaram vrata nijednom klubu, posebno ne Partizanu. Ako se u budućnosti desi prava prilika, zašto da ne. Bila bi opet velika čast i želja. Sada se nije završilo kako sam želeo. Nije postojala neka velika želja ni sa njihove strane, a ni sa moje što se košarke tiče, da ostanem. Žao mi je, jer mislim da mogu mnogo da dam. Žao mi je i kada neki srpski košarkaš ide u strane klubove i tamo doprinosi. Sve je češća pojava da Srbi ne budu u domaćim klubovima. Neki ni ne žele da se vraćaju. Sigurno može malo više računa da se povede o domaćim igračima."

Prošla sezona je bila teška za sve u klubu i Pokuševski je do kraja ostao crno-bijelim bojama ne otkrivši šta se to toliko ružno desilo u Humskoj...

"Tokom ove druge sezone u Partizanu se toliko toga ružnog desilo da ne znam šta da kažem ljudima kad me pitaju. A mogao bih da nabrajam sve što se dešavalo, što javnost zna, ali i ne zna. Nema potrebe za tim. Mnogo je teško bilo igračima i navijačima. Volio bih da Partizan već ove, a onda i svake sledeće sezone, polako izlazi iz tog lošeg niza".