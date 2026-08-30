Jusuf Nurkić stao u odbranu Lazića i Petkovića

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić i pomoćni trener Zoran Petković napustili su ekipu pred meč sa Litvanijom. Sada je na njihovu stranu stao Jusuf Nurkić.

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Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Vilnjus na meč sa Litvanijom u kvalifikacijama za Mundobasket bez reprezentativca Aleksandra Lazića i pomoćnog trenera Zorana Petkovića. Nakon dramatične pobjede nad Italijom u Tuzli ipak oslabljen putuje tim "zmajeva" na nastavak kvalifikacija, a to je kratko prokomentarisano iz KS BIH.

"Lazić i Petković nisu sa nama. Rastali smo se na aerodromu u Beogradu sa njima, nakon što su dobili poziv iz kluba. To je sve što znamo i što možemo reći u ovom trenutku, jer smo još uvijek na putu za Viljnius, gdje nas očekuje važna utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo", rekao je portparol KSBIH Hajrudin Prolić u izjavi za "N1".

On nije želio da komentariše nezvanične informacije da je na Lazića i Petkovića izvršen prtiisak političkog vrha Republike Srpske zbog uvreda navijača upućenih nedavno preminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

Jusuf Nurkić: Lazić je profesionalac

Lider selekcije Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić oglasio se ovim povodom i stao je na stranu Aleksandra Lazića i Zorana Petkovića.

"Ako za nekoga kažete da je profesionalac, onda znate da ima profesionalni ugovor i da ga mora poštovati. Lazo je jedan od tih profesionalaca. Svaki put kad mu je klub dozvolio, bio je tu, uz reprezentaciju. Bio je i sada. I bit će, siguran sam, ponovo. Lazo nije ni prvi ni posljednji igrač koji je zbog poštovanja ugovornih obaveza sa klubom propuštao reprezentaciju. To je život nas profesionalaca. Politiku kluba ne vode ni Lazo ni Zoka. Odluke kluba ne donose njih dvojica. Oni koji ih donose trebali bi biti tema nekih drugih institucija.

Da se Lazo i Zoka pitaju, bili bi uz nas i u Litvaniji. Zato su kritike i uvrede na njihov račun potpuno suvišne. Obojica su, kao i većina nas, svoje godišnje odmore donirali državi. Lazo i Zoka su sedmice i mjesece svog odmora poklonili ovoj zemlji. I siguran sam da će to i dalje raditi. Žao mi je što Lazo i Zoran nisu sa nama. Želim im sve najbolje i da se ovo riješi van terena", napisao je Jusuf Nurkić.

Šta se dešava sa košarkom?

Turska je prva u Grupi J sa sedam pobjeda, zatim Italija i Srbija imaju po pet, a na posljednja tri mjesta su Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island sa po tri pobjede.