Hrvatima treba još jedna pobjeda da osiguraju Mundobasket 2027.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Hrvatske sve je bliža plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2027. Poslije velikog preokreta protiv Holanđana 101:99, sada se nalaze na prvoj poziciji u grupi, ispred Poljske koja ima maksimalan skor i utakmicu manje. Upravo će njihov današnji duel sa Nijemcima odlučiti rasplet u gornjem dijelu tabele.

Hrvatski tim je ušao sporije u utakmicu, dosta toga nije štimalo u prvom poluvremenu, pa su Holanđani imali maksimalnih +16 u jednom momentu. Ipak, u nastavku se probudio trio Zubac-Šarić-Hezonja, a ne treba zanemariti ni sjajnu partiju Luke Božića.

Dario Šarić i Ivica Zubac su predvodili Hrvate sa po 24 poena, dok je Zubac dodao i sjajnih 11 skokova. Pomenuti Božić ih je ispratio sa 18 poena, Hezonja sa 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Kod Holandije je najraspoloženiji bio Van der Vurst sa 23 poena.

Šta im treba da osiguraju plasman?

Vidi opis Hrvatska ludim preokretom stigla nadomak Mundobasketa: Strašni četverac srušio Holanđane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Anke Waelischmiller / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Poslije ove utakmice, Holandija više nije prijetnja Hrvatima, a dosta toga će zavisiti od ishoda meča između Letonije i Izraela. Ako Letonija pobijedi, ni Izrael više neće moći da stigne reprezentaciju iz komšiluka.

Računica je sljedeća - Hrvatska bi pobjedom protiv Letonije osigurala odlazak na Svjetsko prvenstvo, a vjerovatno će im i jedna pobjeda u preostale četiri utakmice biti dovoljna da ispune cilj. Ostali su im još mečevi sa Poljskom koja je još uvijek nepobjediva, a igraće još jednom protiv Letonije i Holandije.