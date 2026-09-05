Kineskinja visoka kao Bobi Marjanović stala pred Amerikanke: Kejtlin Klark je imala rješenje

Američka reprezentacija nastavila je višedecenijski niz pobjeda na svjetskim prvenstvima u meču protiv Kine. Naspram sebe su imali dvije izrazito visoke rivalke, Džang Zijui visoku 223 centimetara i Han Si, visoku 208 centimetara.

Izvor: Ebrahim Noroozi/AP

Vodeća košarkaška sila, reprezentacija SAD, ubjedljivom pobjedom protiv Kine, 94:61, počela je učešće na Svjetskom prvenstvu u Berlinu. Zvijezda američke selekcije Kejtlin Klark postigla je 14 poena uz 11 asistencija na svom debiju na velikim takmičenjima za nacionalni tim, a pomogle su joj saigračice Rajni Hauard sa 14 i Džek Jang sa 12 poena. Tim trijumfom, selekcija SAD nastavila je nevjerovatan niz od čak 31 uzastopne pobjede na svjetskim prvenstvima, započet još 2006. godine, poslije poraza u tadašnjem polufinalu protiv Rusije u Brazilu.

Kinu je predvodila 2,23 metra visoka Džang Zijui, 19-godišnja košarkašica koja igra, naravno, na poziciji centra.

Izvor: (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Američka reprezentacija prolazi na ovom turniru kroz tranzicioni period i predvode je Kejtlin Klark, Pejdž Bjukers i Ejndžel Ris, jedna od najvećih košarkaških zvijezda u SAD, iako svakako nije najbolja igračica tima. Prije svega je Ris, krilni centar, sa saigračicama na visokim pozicijama imala težak zadatak u borbi protiv Džang Zijui, debitantkinjom na SP koja je stajala u odbrani u reketu i sprečavala Amerikanke da lako poentiraju ili da hvataju ofanzivne skokove.

Kada je u pitanju napad, Džang (centimetar niža od Bobana Marjanovića), konstantno je izazivala udvajanja Amerikanki i ograničile su je na 13 poena (9/10 slobodna bacanja) i šest skokova. Već na poluvremenu je favorit vodio ogromnih "Plus 20" (49:29) i bilo je više nego jasno ko će pobijediti. Kineskinjama nije pomogla ni Han Si, 208 centimetara visoka košarkašica koja je u trećoj četvrtini dodatno otežala Amerikankama napade, ali se azijska selekcija primakla samo na "minus 16". Han je završila meč sa 11 poena i 10 skokova, a u SAD se posebno istakla najviša reprezentativka SAD, Alija Boston, visoka 198 centimetara.

Izvor: (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

SAD će u subotu igrati protiv Italije u još jednoj utakmici grupne faze, dok će se Kina sastati sa Češkom.

Japanke ubacile čak 20 trojki

U ostalim utakmicama turnira, Saki Hajaši je pogodila devet trojki i predvodila Japan do pobjede nad Malijem 102:97. Japanke su ukupno pogodile 20 trojki, čime su izjednačile, odnosno nadmašile svoj rekord iz 1994. godine. Japan će u subotu igrati protiv domaćina Njemačke.

Japan Mali košarkašice na Svetskom prvenstvu u Berlinu Izvor: YouTube/FIBA Basketball

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