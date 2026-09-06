Košarka u kolicima: Srbija bez trofeja na turniru u Moskvi

Reprezentacija Rusije osvajač je Međunarodnog turnira košarke u kolicima koji je odigran u Moskvi.

Izvor: Promo

U meču za pobjednički trofej savladali su odgovarajuću selekciju Srbije sa više nego zasluženih 90:51 (po četvrtinama bilo je 25:4, 21:13, 22:18, 22:16).

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Fedor Jurku sa 20 i Ruslan Kogevnikov sa 15 poena, dok je na drugoj strani ubjedljivo najbolji bio Vlado Švraka sa 26 poena.

Sam finalni duel počeo je sa vođstvom domaćina koji je za kratko vrijeme došao do velikih 18:1, da bi poslije prvih 10 minuta igre bilo 25:4. Drugi period je takođe pripao domaćoj selekciju koja je na poluvrijeme otišalo sa ubjedljivom prednošću 46:17.

Već tada je bilo potpuno jasno ko će se radovati u ovom okršaju i ostaće zapisano da su košarkaši Rusije pobijedili sa glatkih 90:51.

U borbi ze treće mjesto reprezentacija Jermenija je bila bolja od Bjelorusije rezultatom 53:46.

(MONDO)