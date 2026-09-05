Srpski košarkaši u kolicima igraće za titulu u Moskvi

Reprezentacija Srbije deklasirala je Bjelorusiju 101:23 u posljednjoj utakmici grupne faze takmičenja na turniru u košarci u kolicima koji se igra u Moskvi.

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Na ovaj način su obezbijedili plasman u finale u kojem će ponovo odmjeriti snage sa izuzetno jakom i kvalitetnom selekcijom Rusije. Meč za pobjednički trofej na rasporedu je u nedjelju, sa početkom od 13 časova.

Prije toga biće odigran duel za treće mjesto u kojem će se sastati reprezentacije Bjelorusije i Jermenije.

Što se tiče duela sa Bjelorusima treba istaći kako je Nemanja Tadić sa 30 poena bio najefikasniji u pobjedničkom sastavu, Dušan Lazarević je imao učinak od 23 poena, dok je pet manje ubacio Nemanja Vukašinović.

Kod poražene selekcije kapiten Artsiom Jarmak imao je učinak od sedam poena, a Vladimir Maluškin ubacio je koš manje.

(MONDO)