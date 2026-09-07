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"Hoću da igram van Amerike": Bivši Jokićev saigrač se otvoreno nudi, da li će ga zvati Zvezda ili Partizan?

"Hoću da igram van Amerike": Bivši Jokićev saigrač se otvoreno nudi, da li će ga zvati Zvezda ili Partizan?

Autor Nemanja Stanojčić
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Ajzea Tomas se javno i preko društvenih mreža nudi klubovima van Amerike, zbog njega je reagovala i Evroliga

Ajzea Tomas se nudi klubovima van Amerike Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Ajzea Tomas (37) u Evroligi? Moguće je. Da li će ga pozvati Crvena zvezda ili Partizan. Ili možda neko od drugih evropskih klubova? Ostaje da se vidi. Ono što je jasno jeste da se sam otvoreno nudi putem društvenih mreža.

"Želim da igram 'preko okeana' godinu dana. Želim to iskustvo. Da dominiram protiv tih momaka tamo preko vode", napisao je Tomas na Tviteru. Na to je reagovala i Evroliga.

Mnogi su se javljali u komentarima, čak mu je vlasnik Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj napisao "da bi bio odlično pojačanje za timove u Evrokupu", a ima onih koji su ga savjetovali da ide u Portoriko ili u Australiju, da će mu tamo biti lakše jer se ne igra odbrana.

Tomas je izabran kao 60. pik na draftu 2011. godine od strane Sakramenta i igrao je za Kingse, Finiks, Boston, Klivlend, Lejkerse, Denver, Vašington, Nju Orleans, Dalas i Šarlot. Bez tima je od 2025. godine kada je igrao u filijali Jute.

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