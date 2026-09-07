Italijanka odglumila faul, pa jurila da tuče sudije poslije meča

Italijanka Sesilija Zandalasini je pokušala da odglumi faul, pa je u naletu bijesa htjela da se tuče sa sudijama. Kamere su sve snimile, pa se poslije izvinjavala.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Max Vincen, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Italija je bila blizu da napravi senzaciju i da sruši Ameriku. U okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo za košarkašice su Amerikanke na kraju "iščupale" pobedu (55:52).

Meč je obilježila sama završnica u kojoj je Sesilija Zandalasini pokušala trojkom da odvede meč u produžetak. Promašila je cijeli obruč, ali je nekoliko sekundi prije šuta tvrdila da ju je rivalka udarila prstom u oko. Uhvatila se za lice, pokušala da glumi faul, arbitri nisu reagovali.

Italian player hit HERSELF in the eye, flopped, then WENT OFF on the refs for not calling a foul pic.twitter.com/wEA6PXwB2b — BrickCenter (@BrickCenter_)September 7, 2026

Na nekoliko snimaka se vidi ta situacija i ni u jednom momentu se ne vidi da je bilo nekakvog kontakta između njih. Pokušala je da odglumi faul, nije joj prošlo, ali tu nije bio kraj. Uprkos "flopingu" rešila je da juri sudije po terenu sa željom da uđe u fizički obračun, bijesna zbog nedosuđenog faula koji nije ni postojao.

"Kako te nije sramota", "Koga lažeš", "Vidhelo se da glumiš", to su samo neki od komentara na snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama.

"Želim da se izvinim sudijama"

"I would like to apologize to the referees...



It's just that when I wear this jersey, it's just a different a beast."#FIBAWWCpic.twitter.com/IghFayv026 — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC)September 6, 2026

Poslije meča je Sesilija došla na konferenciju za medije i jedna od prvih stvari koje je uradila bilo je izvinjenje.

"Htjela bih na ovoj konferenciji da se izvinim za svoju reakciju. I protivnicama, bilo je mnogo emocija. Trebalo je da ih zadržim u sebi. Hoću da se izvinim i sudijama. Kada nosim ovaj dres onda se osjećam kao drugačija 'zvijer'. Sada me je sramota zbog moje reakcije", rekla je Sesilija koja je meč završila sa 14 poena i bila je jedina dvocifrena u svom timu.