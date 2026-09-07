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Olimpijakos pustio Tomasa Vokapa: Grci sve oprostili Dubaiju i uzeli ogromne pare

Olimpijakos pustio Tomasa Vokapa: Grci sve oprostili Dubaiju i uzeli ogromne pare

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kraj sage! Iskusni plejmejker Tomas Vokap prelazi u Dubai nakon pet provedenih godina u Olimpijakosu.

Tomas Vokap napustio Olimpijakos Izvor: EPA/PETE ANDREOU/ANA-MPA

Gotova je saga oko Tomasa Vokapa! Naturalizovani grčki igrač nastavlja karijeru u Dubaiju, nakon što je raskinuo saradnju sa Olimpijakosom. Iskusni plejmejker napušta Pirej poslije pet godina, a prelazak u UAE će bogato naplatiti. Vokap će za trogodišnji ugovor dobiti 9,6 miliona dolara (bruto iznos), dok šampionu Evrope ide "masno" obeštećenje.

Iako su se grčki crveno-bijeli žalili Evroligi zbog ove situacije i jednostranog prekida ugovora, na kraju su sve tri strane našle zajednički jezik.

"Tomas Vokap će nastaviti karijeru u Dubaiju nakon dogovora postignutog između dva kluba. Zahvaljujemo Tomasu na doprinosu Olimpijakosu i želimo mu mnogo uspjeha u novoj fazi karijere", stoji u saopštenju Olimpijakosa i dodaje se:

Tokom pet godina njegovog igranja za Olimpijakos, osvojili smo 12 titula, pet puta uzastopno stigli do završnog turnira (Fajnal-for) i prošlog maja se popeli na krov Evrope. Bilo je to zajedničko putovanje ispunjeno uspjesima, sjajnim trenucima, ali i izazovima. Nadamo se da će ovo divno putovanje zauvijek ostati u srcima i sjećanjima svih nas.

Sporazum sa Dubaijem takođe predstavlja početak čvršće saradnje između dva kluba, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti Dubaija osnovnim vrijednostima Evrolige."

Iz posljednjeg pasusa je jasno da su dva kluba izgladila odnose i da je disciplinski postupak na inicijativu Olimpijakosa ipak zatvoren. Razlog za to je, izdašno obeštećenje od 2,6 miliona dolara.

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Tagovi

KK Olimpijakos košarka Tomas Vokap

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