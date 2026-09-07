Jorgos Barcokas zaćutao poslije pobjede protiv Zvezde: "Nismo zbog toga ovdje"

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas iznio je utiske poslije utakmice sa Crvenom zvezdom i osvajanja turnira na Kritu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Crvenu zvezdu u finalu pripremnog turnira na Kritu, a trener grčkih crveno-bijelih Jorgos Barcokas je upitan o situaciji sa Tomasom Vokapom. I dalje je u toku spor sa iskusnim plejmejkerom koji i ima važeći ugovor sa klubom, ali se nije pojavio na pripremama. Barcokas nije želio previše da se upliće u ovu temu, već je pohvalio novajlije, uključujući Kodija Milera-Mekintajera.

Tomas Vokap želi da pređe u Dubai, uprkos tome što je Olimpijakos htio da ga zadrži, a Grci su se čak žalili Evroligi za "vrbovanje" igrača koji je pod važećim ugovorom.

"Mislim da nismo da komentarišemo ko nije prisutan. Zato neću zauzimati stav, ovdje sam zbog igrača koji su u našem timu i veoma sam srećan zbog njih", rekao je Barcokas poslije pobjede protiv Zvezde i okrenuo se košarkaškim temama.

Izvor: Arena /Printscreen

"Želim da kažem da je turnir bio sjajan. Vidjeli smo da je prethodna utakmica odlučena u samoj završnici. Ove godine u Evroligi imamo četiri veoma dobra tima. Nivo takmičenja je svake godine sve viši - više atleticizma, fizičke snage i brzine, bolje donošenje odluka, kvalitetni igrači, protivnik kažnjava svaku vašu grešku".

Nije krio Barcokas zadovoljstvo poslije osvojenog turnira, a posebno je pohvalio novajlije koje su im se priključile ovog ljeta. Ipak, imao je zamjerke na defanzivnu igru svojih izabranika.

"Veoma smo srećni što smo učestvovali na ovom turniru i, naravno, što smo ga osvojili. Očigledno je da je spremnost tima na veoma niskom nivou jer nismo imali nijedan pravi trening odbrane, ali kao tim posjedujemo kvalitet i, kada igramo dobro, sposobni smo da steknemo prednost veću od 20 poena. Ipak, na kraju smo to ispustili, jednostavno zbog nedostatka uigranosti, a možda i ozbiljnosti. Bez sumnje, ovakve utakmice su u ovom trenutku najbolje za nas. Sljedeće nedjelje igramo na Kipru, takođe na veoma dobrom turniru. Želimo da odigramo što više teških utakmica prije početka zvaničnih mečeva", rekao je iskusni stručnjak.

Vidi opis Jorgos Barcokas zaćutao poslije pobjede protiv Zvezde: "Nismo zbog toga ovdje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Tokom pripremnog turnira na Kritu, dobio je odgovor na ključno pitanje: Da li pojačanja imaju kvalitet za veliku scenu?

"Veoma sam zadovoljan. Mislim da su svi oni dokazali da posjeduju potreban kvalitet. Često se dovode igrači iz Amerike koji mogu biti veoma talentovani, ali je upitno da li mogu da se nose sa ovdašnjim nivoom igre. Ovi igrači imaju taj kvalitet, što je za nas veoma važno."

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