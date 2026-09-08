logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos na pripremnom meču: Igrači Bešiktaša i CSKA se potukli pred Alimpijevićem

Haos na pripremnom meču: Igrači Bešiktaša i CSKA se potukli pred Alimpijevićem

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Susret Bešiktaša i CSKA u pripremnom periodu nije prošao onako kako je trebalo - tokom meča je izbila tuča i sve to ispred selektora Srbije Dušana Alimpijevića

TUča košarkaša Bešiktaša i CSKA u prijateljskom meču Izvor: Screenshot/Twitter/@EurohoopsTR

Prijateljski mečevi se često igraju kao ligaški, istim žarom i intenzitetom, ali u susretu Bešiktaša i CSKA otišlo se i korak dalje. Na meču je izbila tuča dvojice igrača i sve to ispred selektora reprezentacije Srbije Dušana Alimpijevića.

Reakcija sa svih strana je bila brza, pa su se strasti lako smirile. Ipak, prizor je bio daleko od lijepog. Na pripremnom Glorija kupu u Antaliji, u posljednjoj četvrtini čarke su nastale između Judžina Omurujia i Ivana Uhova. Čitava scena se odigrala vrlo brzo, a Nigerijac je ošamario rivala iz CSKA, ali ga je na drugoj strani sačekao odgovor.

Pogledajte incident na meču Bešiktaš - CSKA: 

Došlo je do guranja i nesportskih poteza, ali je sve jako brzo zaustavljeno zahvaljujući igračima oba tima koji nisu produbljivali incident, već su zaustavljali dvojicu aktera. Sudije su potom isključile obojicu učesnika.

Nesportske poteze je iz prvog reda posmatrao selektor Srbije Dušan Alimpijević, koji nije pokazao posebne reakcije tokom incidenta, već je sačekao da se rasprava okonča.

Pobjeda Bešiktaša

Bešiktaš, koji iz godine u godinu ima sve veće ambicije i želju da obezbijedi plasman u Evroligu, i u ovom meču pokazao je da je spreman za novu sezonu. Tim Dušana Alimpijevića je slavio ubjedljivom razlikom 80:57, Entoni Braun je susret završio sa 16 poena, dok je Ante Žižić imao 15, a Dejvid DeDžulijus 12.

Na kraju, jasno je da uskori povratak ruskih timova u evropska takmičenja znači i da će ozbiljno morati da porade na pojačanjima i dodatno unaprijede igru.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC