Haos na pripremnom meču: Igrači Bešiktaša i CSKA se potukli pred Alimpijevićem

Susret Bešiktaša i CSKA u pripremnom periodu nije prošao onako kako je trebalo - tokom meča je izbila tuča i sve to ispred selektora Srbije Dušana Alimpijevića

Izvor: Screenshot/Twitter/@EurohoopsTR

Prijateljski mečevi se često igraju kao ligaški, istim žarom i intenzitetom, ali u susretu Bešiktaša i CSKA otišlo se i korak dalje. Na meču je izbila tuča dvojice igrača i sve to ispred selektora reprezentacije Srbije Dušana Alimpijevića.

Reakcija sa svih strana je bila brza, pa su se strasti lako smirile. Ipak, prizor je bio daleko od lijepog. Na pripremnom Glorija kupu u Antaliji, u posljednjoj četvrtini čarke su nastale između Judžina Omurujia i Ivana Uhova. Čitava scena se odigrala vrlo brzo, a Nigerijac je ošamario rivala iz CSKA, ali ga je na drugoj strani sačekao odgovor.

Pogledajte incident na meču Bešiktaš - CSKA:

Beşiktaş - CSKA maçında tansiyon çok yükseldi!



Eugene Omoruyi ve Ivan Ukhov, karşılıklı yumruklaşmanın ardından maçtan ihraç edildi.

pic.twitter.com/26aRGI0JhZ — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)September 8, 2026

Došlo je do guranja i nesportskih poteza, ali je sve jako brzo zaustavljeno zahvaljujući igračima oba tima koji nisu produbljivali incident, već su zaustavljali dvojicu aktera. Sudije su potom isključile obojicu učesnika.

Nesportske poteze je iz prvog reda posmatrao selektor Srbije Dušan Alimpijević, koji nije pokazao posebne reakcije tokom incidenta, već je sačekao da se rasprava okonča.

Pobjeda Bešiktaša

Bešiktaš, koji iz godine u godinu ima sve veće ambicije i želju da obezbijedi plasman u Evroligu, i u ovom meču pokazao je da je spreman za novu sezonu. Tim Dušana Alimpijevića je slavio ubjedljivom razlikom 80:57, Entoni Braun je susret završio sa 16 poena, dok je Ante Žižić imao 15, a Dejvid DeDžulijus 12.

Na kraju, jasno je da uskori povratak ruskih timova u evropska takmičenja znači i da će ozbiljno morati da porade na pojačanjima i dodatno unaprijede igru.