Žalgiris u problemu pred dolazak u Beograd: Višesedmična pauza za važno pojačanje

Košarkaš Žalgirisa Sejben Li se povrijedio pa je njegov meč na startu Evrolige pod znakom pitanja

Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Žalgiris nema dobre vijesti kad je u pitanju Sejben Li. Jedno od najzvučnijih pojačanja litvanskog kluba se povrijedio i njegov meč u Beogradu, na startu Evrolige, sad je pod znakom pitanja.

Sejben Li je povrijedio zadnju ložu, saopštio je klub i zbog toga neće moći da bude deo tima na predstojećem London Invitational turniru, koji je na programu 10. i 11. septembra. Litvanski klub će snage odmjeriti sa Parizom, a u odnosu na rezultat odigraće meč protiv London Lajonsa odnosno Šljonsk Vrclova.

Ono što Žalgirisu ne ide u korist jeste činjenica da će Li odmarati nekoliko sedmica, pa je dolazak u Beograd, koji je zakazan za 24. septembar, pod znakom pitanja. Ovo nikako ne bi bilo dobro za Litvance, posebno jer su očekivanja da Li bude jedan od najvažnijih igrača Tomasa Masiulisa.

Nakon što nije uspio da se nametne u Olimpijakosu, odlučio je da karijeru nastavi u Efesu, a u sezoni za nama je bilježio osam poena, imao je i 1,1 skok i 2,4 asistencije po meču.

Ko je Sejben Li?

Amerikanac koji je u prethodne dvije sezone često mijenjao klubove blistao je najprije u Turskoj, u Manisi, a onda je stigao u Makabi. Međutim, tretman u Evroligi ga nije oduševio, pa se vratio na mjesto uspjeha. I tu nije bio kraj nevjerovatnim odlukama Amerikanca, karijeru je prošle sezone nastavio u Olimpijakosu, ali kako u najjačem timu Evrolige nije bilo prostora za njega, odlučio je da pređe u Efes.

Sad je zadužio dres Žalgirisa i očekuje se da će mu povjerenje i uloga biti znatno veći nego u minulim evroligaškim sredinama.