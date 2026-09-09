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Karlos Alkaraz ispao sa US opena: Šelton ga izbacio poslije četiri i po sata igre!

Karlos Alkaraz ispao sa US opena: Šelton ga izbacio poslije četiri i po sata igre!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Karlos Alkaraz i Ben Šelton odigrali su jedan od najboljih mečeva na ovogodišnjem US openu, pobjedu je na kraju odnio Amerikanac.

Karlos Alkaraz ispao sa US opena Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Karlos Alkaraz je ispao sa US opena! Kraj za španskog tenisera koji se vratio na teren poslije višemjesečne pauze i velikih zdravstvenih problema. U četvrtfinalu ga je pobijedio domaći teniser Ben Šelton posle skoro četiri i po sata igre - 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)

Prvi set je već bio najava drame koja nas čeka. Nije bilo brejkova sve do samog kraja, Alkaraz je prvi napravio i poveo sa 6:5, servirao za set, ali je odmah pretrpio brejk. U taj-brejku je Šelton bio bolji, vodio je sa 5:3, ali je Karlos dobio četiri naredna poena i poveo u setovima (7:5).

U drugom setu je viđena prava simultanka, Amerikanac je dominirao i uzeo je set sa samo jednim izgubljenim gemom (6:1). Nastavio je u sjajnom ritmu, odmah napravio brejk u trećem i poveo sa 3:0. Sačuvao je prednost, dobio set sa 6:3 i poveo sa 2:1 u setovima. Bio je to znak da je Karlos na rubu eliminacije.

Ali, ne bi Alkaraz bio tu gde jeste, čak i sa višemesečnom pauzom, da ume da odustane i da se preda. Španski as je dobio četvrti set prilično ubjedljivo (6:1) i to je značilo da se pitanje pobjednika rješava u petom setu. Karlos je imao zdravstvene probleme, djelovalo je i da je povraćao u jednom momentu.

Šelton je najbolju šansu da riješi sve imao u osmom gemu, vodio je sa 4:3 i imao tri brejk lopte. Nije ih realizovao, pa je za to stigla surova kazna. Alkaraz je ispustio glasan urlik kada je uzeo taj gem, ali novih šansi nije bilo za brejk, pa je odlučujući set otišao u taj-brejk koji se igra na 10 dobijenih poena. Dok je meč dobijao triler završnicu, ljudi koji su zaduženi za čišćenje stadiona su radili svoj posao i čistili tribine...

A, na terenu blokbaster. Šelton je bolje počeo (3:1), pa je Alkaraz uzvratio (5:3), pa je na promjeni strana bilo neriješeno (6:6). Od tog momenta je Šelton uzeo dva poena u nizu, a na meč lopti je odservirao as za pobjedu.

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Tagovi

Karlos Alkaraz US open Ben Šelton

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