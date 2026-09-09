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Banjalučke "malene" ipak ostaju u prvenstvu BiH

Banjalučke "malene" ipak ostaju u prvenstvu BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkašice Mladog Krajišnika nastupaće i naredne sezone u prvenstvu Bosne i Hercegovine iako su prethodne ispale iz takmičenja.

Kk Mladi Krajišnik igraće u ligi BiH 2026/07 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Ovu odluku donio je Košarkaški savez BiH, koji je danas obavio žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu bh. lige, na kojem su se našle i banjalučke "malene".

Banjalučanke će u prvom kolu sezone 2026/27 dočekati ekipu Banovića, a taj meč, kao i cijelo kolo na rasporedu je 10. oktobra.

Parovi prvog kola

Orlovi - Leotar 03

Lavovi - Čelik BH Telecom

StarTz - Play Off

Jedinstvo - Jumper

Mladi Krajišnik - RMU Banovići

Zenica - Lider

Kompletan raspored možete pogledati ovdje.

(MONDO)

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Tagovi

KK Mladi Krajišnik

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