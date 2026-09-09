Banjalučke "malene" ipak ostaju u prvenstvu BiH

Košarkašice Mladog Krajišnika nastupaće i naredne sezone u prvenstvu Bosne i Hercegovine iako su prethodne ispale iz takmičenja.
Ovu odluku donio je Košarkaški savez BiH, koji je danas obavio žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu bh. lige, na kojem su se našle i banjalučke "malene".
Banjalučanke će u prvom kolu sezone 2026/27 dočekati ekipu Banovića, a taj meč, kao i cijelo kolo na rasporedu je 10. oktobra.
Parovi prvog kola
Orlovi - Leotar 03
Lavovi - Čelik BH Telecom
StarTz - Play Off
Jedinstvo - Jumper
Mladi Krajišnik - RMU Banovići
Zenica - Lider
Kompletan raspored možete pogledati ovdje.
(MONDO)