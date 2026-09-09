Bivši reprezentativac Srbije Marko Jagodić Kuridža ponovo je u centru pažnje zbog izjave iz 2013.

Izvor: MN PRESS

U moru dešavanja na relaciji Rade Zagorac - Hrvatska, prisjećamo se izjave Marka Jagodića Kuridže (39) koji je kao mlad igrač riješio da zaigra za Spartak i kako kaže "kao Hrvat dođe među 15 nepoznatih Srba". Bivši košarkaš Crvene zvezde je za vrlo kratko vrijeme zadužio nacionalni tim, bio je i najstariji kapiten "orlova", višegodišnji igrač Cibone i ništa od toga mu nije smetalo da bude prihvaćen na obje strane.

Rođen u Zadru, odrastao u Srbiji i spojio je ono što rijetko ko može - voljen je na svim frontovima. "Kada sam došao u Zagreb, priznajem, plašio sam se kako će me prihvatiti. Nisam nikoga poznavao, a došao sam iz Čapljine u poznati klub i veliki grad. Zaista sam bio pozitivno iznenađen. Svi su bili veoma ljubazni", ispričao je 2013. u razgovoru za "Večernji list".

Vidi opis Marko Jagodić Kuridža: "Zamislite da kao Hrvat morate da dođete među 15 nepoznatih Srba" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Veoma rano sam se odvojio od porodice. Rođen sam u Obrovcu kod Zadra, a zbog Oluje 1995. smo otišli u Požegu u Srbiji. Imao sam samo osam godina. Nakon završetka osnovne škole, moja porodica je ostala u Požegi, a ja sam otišao da igram sedam sati daleko, u Spartak iz Subotice."

"Zamislite, kao Hrvat morate da dođete u Srbiju"

Kuridža je profesionalnu karijeru započeo u Spartaku iz Subotice i daleko od toga da je bilo lako. Igrao je potom za Novi Sad, vratio se u Čapljinu, potom je igrao za Borac iz Banjaluke, a 2012. je postao košarkaš Cibone.

"Zamislite da kao Hrvat morate da dođete u Srbiju da igrate među 15 nepoznatih Srba! Pa, tako sam se i ja osjećao. Znao sam igrače sa televizije, pratio sam Cibonu kao i Partizan i Crvenu zvezdu, ali oni mene nisu poznavali. Nisam znao da li bi me uopšte pozdravili ili mi rekli da odem... Ali, kažem, nisam osjećao nikakvu predrasudu."

Hrvatski državljanin sa srpskim pasošem

Izvor: MN PRESS

Marko Jagodić Kuridža ne krije da ima dva pasoša, a te 2013. se prisjetio i zanimljive anegdote sa aerodroma.

"Ja sam hrvatski državljanin, ali imam srpski pasoš. Na aerodromu u Turskoj, Rozić mi ga je sakrio. Moramo da poletimo, ja ludim... Ne znam šta da radim. Tražim, cijeli aerodrom traži. Ma da je to trajalo dva minuta, 'ložili' su me 20 minuta. Kao lud, pretražio sam cijeli aerodrom."

Nije krio Kuridža da se na zanimljiv način šali sa saigračima. "Sad smo cimeri... ali spavam otvorenih očiju. Stalno ga zovem da dođe kod mene u Srbiju, ali ga i zadirkujem da se plaši. I biće mu super", ispričao je tad.