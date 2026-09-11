Preminuo nekadašnji šampion Republike Srpske u košarci

Nekadašnji trener košarkaša Bratunca Milivoje Miki Mlađenović preminuo je u 61. godini, potvrdio je u petak klub na društvenim mrežama.

Izvor: Facebook/KK Bratunac

"Prerano nas je napustio čovjek koji je ispisao jednu od najljepših stranica istorije košarke u Bratuncu. Milivoje Miki Mlađenović, najtrofejniji trener u istoriji bratunačke košarke, ostaće zauvijek upamćen kao čovjek koji je sa Bratuncem u sezoni 2017/18 postao šampion Republike Srpske. Otišao je prerano, ali ono što je bio zauvijek će ostati. Teško je u ovom trenutku pronaći riječi koje mogu opisati Mikija. Riječ trener nekako je prirodno išla uz njegovo ime. Bio je prijatelj, drug, čovjek na koga si mogao računati,neko ko je znao da sasluša, pomogne i da čitavog sebe da za druge. Zato će pored svih trofeja i pobjeda, najviše nedostajati kao čovjek. I možda je upravo to njegova najveća pobjeda. Porodici Mlađenović upućujemo najiskrenije saučešće u ovim teškim trenucima. Vječna ti slava, Miki. Počivaj u miru naš šampione", saopšteno je iz bratunačkog kluba.

Podsjetimo, Bratunac je 2018. godine u finalu plej-ofa savladao banjalučki Borac sa 3:1 u pobjedama i osvojio šampionsku titulu, iako je zahvaljujući odustajanju bilećkog Hea nastupio te sezone u Prvoj ligi Republike Srpske.

Najkorisniji igrač doigravanja bio je Nebojša Erkić, koji je u odlučujućoj utakmici protiv Banjalučana ubacio 23 poena.

(MONDO)