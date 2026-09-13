Strahinja Stojačić: "Zna se šta je cilj Srbije na Evropskom prvenstvu"

Strahinja Stojačić ne krije da su ambicije Srbije velike i da je cilj na Evropskom prvenstvu osvajanje medalje. Ima puno poštovanja prema rivalima.

Izvor: DIRK WAEM / AFP / Profimedia

Srbija je prošla u četvrtfinale Evropskog prvenstva u basketu 3x3. U subotu je ostvarila duplu pobjedu u grupi. Prvo protiv Švajcarske (22:13), pa onda i protiv Belgije (21:16). Danas ih čekaju odlučujuće borbe, prvi rival je Litvanija u četvrtfinalu. O svemu tome je pričao Strahinja Stojačić.

"Poznajemo Belgiju veoma dobro, igrali smo više puta i znamo da su sjajan tim. Igranje pred domaćom publikom i na svom terenu ih čini još opasnijim. Ušli smo u meč na pravi način, ostali fokusirani i odigrali dobro. Znali smo da oni imaju odlične šutere za dva poena i naš prioritet je bio da budemo blizu i da im otežamo svaki šut, da im limitiramo opcije u šutu za dva. Znali smo da je to njihova glavna snaga. Defanzivno smo ostali disciplinovani i nismo im dali da uđu u zonu komfora ili da nađu ritam u šutu za dva."

Sledi duel sa Litvancima, a ako ekipa upiše pobedu čeka je bolji iz meča Nemačke i Holandije.

"Litvanija je veoma jaka ekipa. Poštujemo ih. Imamo oko 20 sati da se oporavimo i spremimo. Iskoristićemo to vrijeme da se pripremimo i da odigramo najbolje što možemo", poručio je Stojačić.

"Naš cilj je medalja"

Ne krije "Doktor Strejndž" da su ambicije srpskog tima velike i da žele da osvoje medalju.

"Kada god se Srbija pojavi na Evropskom prvenstvu cilj je da se borimo za medalju. Ovo je najjače evropsko takmičenje u basketu 3x3 ikada. Najboljih 12 timova u Evropi, svaki meč je težak. U našoj grupi je bila i Švajcarska koja je bila finalista Svjetskog prvenstva prošle godine i Belgija koja je 11. na svijetu. Ovaj sport raste velikom brzinom i sve više zemalja investira u basket što diže nivo takmičenja iz godine u godinu. Za nas je važno da zadržimo timsku hemiju, da podržavamo jedan drugog i da nađemo motivaciju da podižemo nivo svoje igre iz meča u meč", jasan je Stojačić.

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 u nedelju u 13.15 časova igra protiv Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Antverpenu u Belgiji.

Srpski tim u sastavu Stojačić - Đorđe Simeunović - Marko Branković - Nenad Nerandžić igra za šesto zlato Srbije na evropskim prvenstvima u basketu 3x3, a nedjelja je dan odluke, kada će biti odigrani svi mečevi završnice. Srbija će u slučaju pobjede protiv Litvanije u polufinalu igrati protiv pobjednika meča Njemačka - Holandija, dok su u drugom dijelu "kostura" parovi Španija - Francuska i Letonija - Belgija. Titulu brani upravo Litvanija, današnji rival Srbije.

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Pogledajte 00:17 Stojačić u idealnom timu Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)