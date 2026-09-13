Luka Karabatić je najveća legenda Pariza

Iskusni pivot Luka Karabatić osvojio je Superkup Francuske i tako je postao rekorder. Sa 22 pehara je najtrofejniji igrač u istoriji Pari Sen Žermena ispred Mikela Hansena i brata Nikole.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Luka Karabatić je osvojio novi trofej i tako je postao vječni rekorder! Iskusni pivot je sa 38 godina kapiten Pari Sen Žermena i sa klubom je na startu ove sezone osvojio Superkup Francuske i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji Pari Sen Žermena sa 22 osvojena pehara.

"Sveci" su nastavili svoju dominaciju tako što su u meću sa Monpeljeom preokrenuli i pobijedili 21:20 (8:12). jarki Mar Elison i Feran Sole su dali po 4 gola, Eloim Prandi i Sebastijan Karlson po 3, a Luka Karabatić je dodao 2 gola. Sa druge strane Agustin Kasado je dao 5, a David Baalger 3 gola.

Do sada je rekorder PSŽ-a po broju trofeja bio Mikel Hansen sa 21 peharom, a sada ga je Luka Karabatić prestigao. Nikola Karabatić je na trećem mjestu sa 15, a zatim slede Luk Abalo sa 15 i Tjeri Omeje sa 14, kao i Danijel Narsis sa 10.

Šta je sve osvojio Luka Karabatić?

Kao i njegov brat Luka Karabatić je ponikao u Monpeljeu, a poslije četiri sezone u tom klubu potpisao je zajedno sa bratom za Aiks i tu ostao tri sezone gdje je igrao sa Vladicom Stojanovićem.

Luka Karabatič je u PSŽ-u osvojio 11 uzastopnih titula u Francuskoj od 2016. do 2026. godine, tome je dodao tri kupa Francuske, tri liga kupa i pet superkupova. Ligu šampiona nije osvojio, uspio je da dođe do finala 2017. godine, ali nema najvažniji pehar, kao ni njegov brat.

Sa Francuskom je sa druge strane osvojio sve pa ima zlato sa Olimpijskih igara, dva zlata sa Svjetskih prvenstvava i dva zlata sa evropskih šampionata, a 2026. se povukao iz nacionalnog tima nakon bronze na Svjetskom prvenstvu.

Od Niša do istorije

Za razliku od brata Nikole Luka nije rođen u Srbiji. Najbolji defanzivac Lige šampiona u dvije sezone rođen je u Strazburu. Otac Branko je iz Hrvatske iz sela Vrsine između Trogira i Marine i bio je golman Železničara iz Niša kada je sa Radmilom dobio sina Nikolu. Onda je Branko dobio trenerski posao u Francuskoj, a Luka se rodio u Strazburu. Majka Radmila je porijeklom iz Aleksinca.

(MONDO)

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