Crvena zvezda je pokazala svoje najslabije izdanje protiv Arisa na turniru na Kipru, a to je sigurno vidio i Ibon Navaro. Sada ima 11 dana da reaguje,

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je počela pripremni period pobedom nad Olimpijom iz Milana 91;85, a zatim je protiv grčkih timova viđeno da tim Ibona Navara još uvijek nije spreman. U dva meča sa Olimpijakosom viđena su dva poraza, a onda je Aris ubjedljvio savladao tim iz Beograda 98:76.

Sa 19 izgubljenih lopti i skoro 100 primljenih poena ekipa se vraća u Beograd gde će odigrati revanš sa Arisom za pet dana, a do tada moraće prilično da "zategne" svoj tim Ibon Navaro.

Prvo i osnovno - da su svi u redu

Porazi na pripremama zaista nisu problem, ali povrede jesu. Semi Odželej se povrijedio na samom startu u prvih pet minuta utakmice sa Arisom i nije se nakon toga vraćao na teren, pa je osnovni prioritet za Navara i stručni štab Zvezde da je iskusni univerzalac Zvezde dobro i da bude spreman za nastavak priprema.

Šta nije štimalo?

Vidi opis Alarm za Crvenu zvezdu: Ibon Navaro je vidio šta ne valja, sada ima 11 dana da to ispravi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

Crvena zvezda očigledno želi da igra u visokom ritmu, sa dosta izmjena, mnogo tempa i da tako lomi rivale. U toj jurnjavi, ovoga puta odbrane nije bilo. Ne samo da je crveno-bijeli tim primio 98 poena, već je sa 19 izgubljenih lopti dato mnogo šanse za trčanje rivalu. Koristio je to pre svega Erl Robinson koji se nazakucavao u kontrama. Čak 29 poena primila je Zvezda od Arisa i nije ni čudo da je gubila i sa 25 poena razlike.

Sa druge strane, Zvezda je imala samo 5 poena iz kontri i morala je da sve vrijeme igra duge napade i da pokušava iz postavljenih naada dođe do poena. Nije ni to funcionisalo najbolje, pa je i šut za tri poena bio 33 odsto, a šut za dva na tačno 50 odsto.

Koncentracija nije bila tu, bilo je puno nervoze, pa i nekih koškanja. Nije bilo brzine u vraćanju nazad u odbranu i sve to može da se podvede pod neuigranost i umor u ovoj fazi priprema. Zaboraviće se to, ako uspije Ibon Navaro da izvede drugačiji tim na megdan Žalgirisu na startu Evrolige.

Ko nije prošao audiciju?

Vidi opis Alarm za Crvenu zvezdu: Ibon Navaro je vidio šta ne valja, sada ima 11 dana da to ispravi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: EK/Eurokinissi Sports Br. slika: 8 8 / 8

Ipak očigledno je ova utakmica izabrana kao audicija za mnoge pa je tako u prvih 10 minuta uspio da skine 14 igrača Ibon Navaro. Djeluje da je htio da vidi ko šta ima da mu ponudi i vjerovatno ćemo u Beogradu narednog petka vidjeti na terenu sastav koji će mnogo više ličiti na onaj koji će igrati Evroligu protiv Žalgirisa 24. septembra.Možda je i to što je ovo bila svojevrsna audicija razlog za nervozu nekih igrača, pa smo tako vidjeli i nekoliko koškanja tokom utakmice.

Šta nas čeka?

Čeka nas novi duel sa Arisom u petak u "Pioniru" gdje će publika moći da vidi kako izgleda Crvena zvezda pred samo početak sezone. A onda 24. za tačno 11 dana počinje sezone utakmicom sa Žalgirisom, timom koji tradicionalno ne leži crveno-bijelima.

Do tada će tim morati i da se "zategne" u odbrani, ali i da se skrati sa rotacijom. Pred ekipom je sada veliki rad, a pred trenerom vrijeme za korekcije i odluke. Evroliga je iza ćoška.