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Alarm za Crvenu zvezdu: Ibon Navaro je vidio šta ne valja, sada ima 11 dana da to ispravi

Alarm za Crvenu zvezdu: Ibon Navaro je vidio šta ne valja, sada ima 11 dana da to ispravi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je pokazala svoje najslabije izdanje protiv Arisa na turniru na Kipru, a to je sigurno vidio i Ibon Navaro. Sada ima 11 dana da reaguje,

Ibon Navaro ima 11 dana da ispravi greške Zvezde Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je počela pripremni period pobedom nad Olimpijom iz Milana 91;85, a zatim je protiv grčkih timova viđeno da tim Ibona Navara još uvijek nije spreman. U dva meča sa Olimpijakosom viđena su dva poraza, a onda je Aris ubjedljvio savladao tim iz Beograda 98:76.

Sa 19 izgubljenih lopti i skoro 100 primljenih poena ekipa se vraća u Beograd gde će odigrati revanš sa Arisom za pet dana, a do tada moraće prilično da "zategne" svoj tim Ibon Navaro.

Prvo i osnovno - da su svi u redu

Porazi na pripremama zaista nisu problem, ali povrede jesu. Semi Odželej se povrijedio na samom startu u prvih pet minuta utakmice sa Arisom i nije se nakon toga vraćao na teren, pa je osnovni prioritet za Navara i stručni štab Zvezde da je iskusni univerzalac Zvezde dobro i da bude spreman za nastavak priprema.

Šta nije štimalo?

Crvena zvezda očigledno želi da igra u visokom ritmu, sa dosta izmjena, mnogo tempa i da tako lomi rivale. U toj jurnjavi, ovoga puta odbrane nije bilo. Ne samo da je crveno-bijeli tim primio 98 poena, već je sa 19 izgubljenih lopti dato mnogo šanse za trčanje rivalu. Koristio je to pre svega Erl Robinson koji se nazakucavao u kontrama. Čak 29 poena primila je Zvezda od Arisa i nije ni čudo da je gubila i sa 25 poena razlike.

Sa druge strane, Zvezda je imala samo 5 poena iz kontri i morala je da sve vrijeme igra duge napade i da pokušava iz postavljenih naada dođe do poena. Nije ni to funcionisalo najbolje, pa je i šut za tri poena bio 33 odsto, a šut za dva na tačno 50 odsto.

Koncentracija nije bila tu, bilo je puno nervoze, pa i nekih koškanja. Nije bilo brzine u vraćanju nazad u odbranu i sve to može da se podvede pod neuigranost i umor u ovoj fazi priprema. Zaboraviće se to, ako uspije Ibon Navaro da izvede drugačiji tim na megdan Žalgirisu na startu Evrolige. 

Ko nije prošao audiciju?

Ipak očigledno je ova utakmica izabrana kao audicija za mnoge pa je tako u prvih 10 minuta uspio da skine 14 igrača Ibon Navaro. Djeluje da je htio da vidi ko šta ima da mu ponudi i vjerovatno ćemo u Beogradu narednog petka vidjeti na terenu sastav koji će mnogo više ličiti na onaj koji će igrati Evroligu protiv Žalgirisa 24. septembra.Možda je i to što je ovo bila svojevrsna audicija razlog za nervozu nekih igrača, pa smo tako vidjeli i nekoliko koškanja tokom utakmice.

Šta nas čeka?

Čeka nas novi duel sa Arisom u petak u "Pioniru" gdje će publika moći da vidi kako izgleda Crvena zvezda pred samo početak sezone. A onda 24. za tačno 11 dana počinje sezone utakmicom sa Žalgirisom, timom koji tradicionalno ne leži crveno-bijelima.

Do tada će tim morati i da se "zategne" u odbrani, ali i da se skrati sa rotacijom. Pred ekipom je sada veliki rad, a pred trenerom vrijeme za korekcije i odluke. Evroliga je iza ćoška.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Ibon Navaro

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