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Toni Parker: "Izvinjavam se, nisam znao da se čulo u TV prenosu"

Toni Parker: "Izvinjavam se, nisam znao da se čulo u TV prenosu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trener Asvela Toni Parker javno se izvinio zbog svog ponašanja koje su TV kamere zabilježile na meču Pariz - Asvel.

Toni Parker se izvinio zbog psovke na meču Pariz - Asvel Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Trener francuskog Asvela Toni Parker izvinio se svima zbog toga što je opsovao svoje igrače na jednom tajm-autu tokom utakmice protiv Pariza, u četvrtom kolu Evrolige. Njegove teške riječi i žestoka reakcija snimljeni su u direktnom TV prenosu i Parkeru se nije dopalo što su ga svi vidjeli u takvom stanju, smatrajući da na taj način ne prenosi lijepu poruku mladima i zato je htio da se javno izvini.

"Samo sam izvršio pritisak na njih. Stvarno su me iznervirali. Uz to, Evroliga mi je stavila mikrofon. Zato se izvinjavam zbog svih psovki. Samo je izletjelo iz mene", nasmejao se Toni Parker koji je sa 44 godine postao trener kluba čiji je vlasnik.

Šta je Parker rekao igračima Asvela?

Asvel je došao do druge pobjede u sezoni slavivši u finišu 98:96 na gostovanju Parizu, uz dosta sreće jer je Nadir Hifi promašio šut za pobjedu, a Tonija Parkera je najviše brinula odbrana na Tajsonu Etjenu i devet izgubljenih lopti u prvoj četvrtini.

"Koliko puta treba da vam kažem? Tajson Etjen je šuter. Držimo ga sve vrijeme, dok ne pusti loptu. Crno je crno i kraj. Kako hoćete da vam to kažem? Hajde, momci, nemojmo sami sebe da pobijedimo. Ovo je s***ano", povikao je Toni Parker na engleskom, poslije čega su se njegovi igrači podigli i na kraju došli do značajne pobjede u francuskom derbiju.

Poslije meča je imao i čime da bude zadovoljan: "Dobro igramo košarku, dodajemo loptu i - ono što je najvažnije - imamo želju da to radimo. Ono čime moram da se pozabavim jesu izgubljene lopte. Moramo da budemo bolji u odbrani i da više poštujemo plan igre koji smo odabrali stručni štab i ja. Ako u tome uspemo, uvek ćemo imati šansu da budemo u utakmici", dodao je mladi trener koji je na početku svoje karijere.

Najbolji u timu Asvela bio je Peti Mils sa 21 poenom, dok je Tremont Voters dodao 19, dok su sa druge strane u ekipi Pariza dominirali Nadir Hifi sa 30 i Tajson Etjen sa 27.

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Toni Parker Asvel

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