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Spanulis nije iznenađen gašenjem Monaka: Znao sam da će se ovo desiti...

Spanulis nije iznenađen gašenjem Monaka: Znao sam da će se ovo desiti...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Bivši trener Monaka Vasilis Spanulis oglasio se povodom teške situacije u kojoj se nalazi klub iz Kneževine.

Vasilis Spanulis o gašenju KK Monako Izvor: AS Monaco Basket/Screenshot

Kneževi su ušli u stečaj i nalaze se pred gašenjem.

Monako je u srijedu potvrdio da je ušao u postupak obustave plaćanja, što predstavlja korak ka konačnom gašenju kluba i projekta.

Monako je prethodno izbačen iz francuskog prvenstva i evropskih takmičenja, nakon što nije realizovan dogovor sa švajcarskim investitorom koji je trebalo da uloži 10 miliona evra.

Spanulis, koji je bio jedan od poslednjih trenera Monaka, prokomentarisao je situaciju u svom bivšem klubu.

"Tužno je. Nažalost, znao sam da će se ovo desiti i sada se to potvrdilo. To je klub koji je počeo od nule i stigao do finala Evrolige", rekao je grčki stručnjak.

Spanulis je posebno istakao ljude koje je upoznao tokom perioda provedenog u Monaku.

"Tužan sam zbog svih ljudi koje sam upoznao, sa kojima dijelim uspomene i sa kojima sam izgradio prijateljstva. Nažalost, znao sam da će se ovo desiti i to se potvrdilo", dodao je Spanulis, koji je klub napustio u martu.

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Tagovi

KK Monako košarka Vasilis Spanulis

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