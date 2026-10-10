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Selektor Njemačke stavio tačku: "Dvejn Vašington u reprezentaciji? Nije opcija"

Selektor Njemačke stavio tačku: "Dvejn Vašington u reprezentaciji? Nije opcija"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Selektor Njemačke Aleks Mumbru potvrdio je da Dvejn Vašington nije opcija za nacionalni tim.

Aleks Mumbru Dvejn Vašington neće dobiti poziv u reprezentaciju Njemačke Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Dvejn Vašington pruža veoma dobre partije u dresu Bajerna. Međutim, njegova dobra individualna statistika ne pomaže ekipi da upisuje pobjede u Evroligi. Tako je bilo i u Minhenu gde je Virtus odnio pobjedu (94:87) uprkos 18 poena i 5 asistencija nekadašnjeg košarkaša Partizana.

Italijanski tim sa klupe vodi selektor njemačke reprezentacije Aleks Mumbru. Upravo je na konferenciji za medije dobio i direktno pitanje o tome da li razmatra da pozove Dvejna u reprezentaciju.

"Ne. Veoma smo srećni sa njemačkim igračima koje imamo. Ne samo u Bajernu već i u cijeloj ligi. Imamo igrače na vrhunskom nivou. Nastavljamo da razvijamo naš stil sa najboljim njemačkim košarkašima u reprezentaciji", poručio je Mumbru.

Vašington je rođen 24.marta 2000. godine u Frankfurtu tako da ima i njemački i američki pasoš. Ali, male su šanse da će zaigrati za neku od reprezentacija. Možda se nešto promijeni u budućnosti...

Vašington na udaru zbog Partizana

Vašington je u Partizanu bio dvije sezone i osvojio je titulu u ABA ligi, KLS, bio najbolji strijelac regionalnog takmičenja i MVP domaćeg šampionata. Ali, početkom mjeseca je sa Bajernom izgubio od Partizana kod kuće (86:84) i tom prilikom je razljutio navijače crno-bijelih jer je plesao i slavio svaki poen.

"Nije to bilo nepoštovanje. Ako ste mislili da neću slaviti poene, onda mora da niste gledali kako igram. Ovako igram i prije dolaska u Evroligu, srcem, sa mnogo ljubavi. Ništa nije bilo protiv navijača Partizana", pravdao se Vašington.

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Tagovi

Dvejn Vašington Aleks Mumbru

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