logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drugi pik NBA drafta prebio Lebronovog saigrača: Obojica pravila probleme van terena, završili u ringu

Drugi pik NBA drafta prebio Lebronovog saigrača: Obojica pravila probleme van terena, završili u ringu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Majkl Bizli i Delonte Vest su završili u ringu i sada su imali boks meč. Kao pobjednik je vrlo brzo izašao viši i teži Bizli, nokautirao je Vesta u prvoj rundi.

Majkl Bizli nokautirao Delontea Izvor: X/@CourtsideBuzzX/Printscreen

U sudaru bivših NBA igrača Majkl Bizli je u prvoj rundi nokautirao Delontea Vesta! Nije ovo bila prva borba Majkla Bizlija pošto je nedavno imao i MMA meč sa Lensom Stivensonom koji je brzo izgubio.

Borba je održana u Majamiju, a iako su navodno u istoj kategoriji jasno je da je mnogo viši i teži Majkl Bizli bio u prednosti. Mahali su rukama obojica i nisu djelovali previše vični boksu, ali na kraju je nekoliko nasumičnih udaraca Majkla Bizlija pogodilo Delontea Vesta i on je ostao nokautiran na podu. Pogledajte detalje borbe: 

Uspio je i Delonte Vest da pogodi sa nekoliko udaraca rivala, zateturao se jednom prilikom Majkl Bizli, ali nije na kraju uspio mnogo više od toga. 

Ko su Majkl Bizli i Delonte Vest?

Obojica su imali sličan put, odlične NBA karijere, odlaske u inostranstvo i probleme van terena. Bizli je igrao kao krilo i krilni centar, bio je drugi pik 2008. godine i jedan od najvećih talenata generacije. Izabran je odmah iza Derika Rouza. Ipak formu sa Kanzasa nigdje nije ponovio pa je tako igrao za Minesotu, Finiks, Hjuston, milvoki, Njujork i Lejkerse. Igrao je u Kini, a van terena je imao mnogo problema. 

Delonte Vest je izabran 2004. kao 24. pik i igrao je na mestima pleja i beka. Najvišeje nastupao za Klivlend i Boston, ali i za Dalas, a kasnije nakon karijere je imao mnogo problema sa dugovima, zavisnošću i depresijom. Završio je na ulici u jednom momentu, ali je uspeo da stane na noge. 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC