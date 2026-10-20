99 igrača u NBA dobilo otkaze: Partizan i Zvezda njih prate, sve se okrenulo za 96 sati

U posljednjih 96 sati čak 99 košarkaša iz NBA lige dobilo je otkaze zbog toga što nisu potrebni svojim timovima. Čekaće novu šansu u NBA ili će - što je izvjesnije - probati u Evroligu. Tamo ih čekaju još i Crvena zvezda i Partizan.

Izvor: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia

Sezona u NBA ligi uskoro počinje i to znači da je "prometno" u klubovima pošto su morali da formiraju konačni igrački kadar od 15 igrača. Rok za to je istekao 19. oktobra, a u međuvremenu je čak 99 košarkaša dobilo otkaze, pošto je procijenjeno da ne mogu da pomognu klubovima koji su ih angažovali, uglavnom preko ljeta kako bi provjerili da li mogu da "uđu" u konačan sastav.

Najviše otpuštenih igrača bilo je 16. oktobra, njih čak 84, tako da je iza nas vrlo uzbudljivih 96 sati tokom kojih smo vidjeli veliki broj otkaza i potpisa, a koji su s posebnom pažnjom pratili klubovi iz Evrolige. To važi i za Partizan i Crvenu zvezdu koji nisu još sasvim formirali svoje rostere i koji uvijek prate šta se to dešava na NBA tržištu sa kog je ovoga puta "nestalo" zaista mnogo više nego interesantnih košarkaša.

Teško da mogu recimo do Kevina Portera Džuniora, koga je otpustio Milvoki, pošto se radi o igraču čiji je karijerni prosjek na 300+ utakmica NBA lige 17,4 poena po meču, ali ima drugih igrača koji bi mogli da budu interesantni.

Tako su u posljednja 24 sata, pored Kevina Portera Džuniora, među posljednjim precrtanima još i Šon Pedula (Hjuston), Volter Klejton Džunior (Memfis), Majka Pivi (Memfis), Dalton Neht (Los Anđeles Lejkers), Dvajt Pauel (Dalas), Si Džej Hantli (Finiks), Adam Flegler (Sakramento) i Kobi Brej (Finiks).

Ko su najpoznatiji otpušteni NBA igrači?

Jedan od igrača koji su otpušteni u posljednjih nekoliko dana bio je i Kristijan Koloko, koga je Crvena zvezda "pokupila" sa tržišta i učinila ga svojim novim igračem, a isto tako će i Partizan pažljivo gledati pošto su mu neophodna pojačanja. Već nekoliko nedjelja unazad za njima vapi trener Penjaroja, a navodno je obezbijeđen budžet i samo se čeka pravo ime.

Evo ko su igrači koji su među najpoznatijim otpuštenima u NBA ligi i koji bi uskoro mogli da se nađu na tržištu Evrolige:

Dvajt Pauel (Dalas) - Iskusni kanadski centar je 19. oktobra otpušten nakon punih dvanaest godina provedenih u ekipi Dalasa, gdje je godinama bio važan šraf u rotaciji i omiljen saigrač u svlačionici. (3,3 poena i 3,4 skoka po meču u prethodnoj sezoni)

(Dalas) - Iskusni kanadski centar je 19. oktobra otpušten nakon punih dvanaest godina provedenih u ekipi Dalasa, gdje je godinama bio važan šraf u rotaciji i omiljen saigrač u svlačionici. (3,3 poena i 3,4 skoka po meču u prethodnoj sezoni) Pet Konaton (Šarlot) - Bivši NBA šampion je pouzdan šuter koji ekipama donosi dragocjeno veteransko iskustvo i prijetnju pri šutu za tri poena (5,6 poena, 3,1 skok i 2,1 asistencija po meču u prethodnoj sezoni)

(Šarlot) - Bivši NBA šampion je pouzdan šuter koji ekipama donosi dragocjeno veteransko iskustvo i prijetnju pri šutu za tri poena (5,6 poena, 3,1 skok i 2,1 asistencija po meču u prethodnoj sezoni) Džeremi Sohan (Portland) - Poljski krilni košarkaš (i centar) predstavljao je jedno od najvećih iznenađenja među otpuštenim igračima pošto se radi nekada o važnom igraču San Antonija. (9,9 poena, 5,4 skokova i 2,5 asistencije u karijeri)

(Portland) - Poljski krilni košarkaš (i centar) predstavljao je jedno od najvećih iznenađenja među otpuštenim igračima pošto se radi nekada o važnom igraču San Antonija. (9,9 poena, 5,4 skokova i 2,5 asistencije u karijeri) Dalton Neht (L.A. Lejkersi) - Talentovani košarkaš i pik sa drafta 2024. godine iznenađujuće je otpušten 19. oktobra u posljednjem "rezanju" rostera na 15 igrača, navodno zbog Lebronovog sina. (Tokom debi sezone imao je sjajne nastupe, uključujući i period gdje je bilježio 18,9 poena po meču)

(L.A. Lejkersi) - Talentovani košarkaš i pik sa drafta 2024. godine iznenađujuće je otpušten 19. oktobra u posljednjem "rezanju" rostera na 15 igrača, navodno zbog Lebronovog sina. (Tokom debi sezone imao je sjajne nastupe, uključujući i period gdje je bilježio 18,9 poena po meču) Elfrid Pejton (Sakramento) - Ovaj nekadašnji visoki pik sa drafta je klasičan plejmejker sa odličnim pregledom igre, bez naročito konstantnog šuta, poznat i po frizuri (3 poena, 1,8 skokova i 2 asistencije po meču u posljednjoj aktivnoj NBA sezoni)

(Sakramento) - Ovaj nekadašnji visoki pik sa drafta je klasičan plejmejker sa odličnim pregledom igre, bez naročito konstantnog šuta, poznat i po frizuri (3 poena, 1,8 skokova i 2 asistencije po meču u posljednjoj aktivnoj NBA sezoni) Očai Agbađi (Njujork Niksi) - Bivši NCAA šampion je bek nevjerovatnih atletskih predispozicija, ali su ga napadačke oscilacije i slabiji šut spolja spriječili da se učvrsti u rotaciji. (5,8 poena i 2,8 skokova po meču uz 29% šuta za tri poena u prethodnoj sezoni)

(Njujork Niksi) - Bivši NCAA šampion je bek nevjerovatnih atletskih predispozicija, ali su ga napadačke oscilacije i slabiji šut spolja spriječili da se učvrsti u rotaciji. (5,8 poena i 2,8 skokova po meču uz 29% šuta za tri poena u prethodnoj sezoni) Hejvud Hajsmit (Finiks) - Defanzivac koji se istakao preuzimajući najbolje protivničke napadače, što ga čini izuzetno korisnim igračem zadatka za svaku ozbiljnu ekipu. (6,1 poena i 3,2 skoka po meču uz 39,6% šuta za tri poena u prethodnoj sezoni)

(Finiks) - Defanzivac koji se istakao preuzimajući najbolje protivničke napadače, što ga čini izuzetno korisnim igračem zadatka za svaku ozbiljnu ekipu. (6,1 poena i 3,2 skoka po meču uz 39,6% šuta za tri poena u prethodnoj sezoni) Juki Kavamura (L.A. Klipers) - Japanski plejmejker koji se nije prilagodio na NBA košarku. (20,9 poena i 8 asistencija po meču u Japanu u prethodnoj sezoni)

(L.A. Klipers) - Japanski plejmejker koji se nije prilagodio na NBA košarku. (20,9 poena i 8 asistencija po meču u Japanu u prethodnoj sezoni) Toni Bredli (Njujork Niksi) - Još jedan iz redova aktuelnog šampiona, klasični centar koji se bolje snalazi u odbrani nego u napadu (1,6 poena i 0,9 skokova po meču u posljednjim NBA nastupima).

Tu su još i Tristen Njutn i Viktor Lahin (Sakramento), Kobi Bafkin (Nju Orleans), Volter Klejton Džunior (Minesota), Brendon Boston Džunior (Čikago)...

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