Luka Dončić pogodio jednom rukom preko cijelog terena: Tek onda je počeo njegov šou u Los Anđelesu

Luka Dončić i Los Anđeles Lejkersi ušli su u novu sezonu NBA lige sa pobjedom.

Izvor: X/@LakersEmpire/@NBA

Luka Dončić se predstavio na nevjerovatan način u novoj NBA sezoni. On je vodio Lejkerse do pobjede nad Klipersima u Los Anđelesu 125:117, a završio je meč sa 23 poena, 6 skoova i 7 asistencija. Ipak, čak i prije utakmice je uspio da oduševi publiku.

Prvo je na zagrijavanju pogodio šut preko cijelog terena jednom rukum, a onda je na terenu tokom meća izvrtio svoje rivale. U jednom napadu je prošao između dvojice čuvara, a onda bacio fantastičan ali-up pas za zakucavanje. Pogledajte:

LUKA DONCIC https://t.co/0ozy0cENct — Lakers Empire (@LakersEmpire)October 24, 2026

Osim Luke na ovom meču se istakao Ostin Rivs sa 28 poena i 9 asistencija, a Voker Kesler je kao novi startni centar upisao 22 poena, 8 skokova i 3 asistencije. Sa druge strane smo vidjeli da je Darijus Garland sa 26 poena i 6 asistencija lider novih Klipersa, a Bruk Lopez je dao 22 poena.

Istakao se i Derik Džouns sa 16, a isto toliko je imao doskorašnji košarkaš Los Anđeles Lejkersa Rui Hačimura. Pogledajte Lukin šut sa celog terena na zagrevanju: