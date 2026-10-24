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Luka Dončić pogodio jednom rukom preko cijelog terena: Tek onda je počeo njegov šou u Los Anđelesu

Luka Dončić pogodio jednom rukom preko cijelog terena: Tek onda je počeo njegov šou u Los Anđelesu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Luka Dončić i Los Anđeles Lejkersi ušli su u novu sezonu NBA lige sa pobjedom.

Trojka Dončiča preko cijelog terena Izvor: X/@LakersEmpire/@NBA

Luka Dončić se predstavio na nevjerovatan način u novoj NBA sezoni. On je vodio Lejkerse do pobjede nad Klipersima u Los Anđelesu 125:117, a završio je meč sa 23 poena, 6 skoova i 7 asistencija. Ipak, čak i prije utakmice je uspio da oduševi publiku. 

Prvo je na zagrijavanju pogodio šut preko cijelog terena jednom rukum, a onda je na terenu tokom meća izvrtio svoje rivale. U jednom napadu je prošao između dvojice čuvara, a onda bacio fantastičan ali-up pas za zakucavanje. Pogledajte:

Osim Luke na ovom meču se istakao Ostin Rivs sa 28 poena i 9 asistencija, a Voker Kesler je kao novi startni centar upisao 22 poena, 8 skokova i 3 asistencije. Sa druge strane smo vidjeli da je Darijus Garland sa 26 poena i 6 asistencija lider novih Klipersa, a Bruk Lopez je dao 22 poena. 

Istakao se i Derik Džouns sa 16, a isto toliko je imao doskorašnji košarkaš Los Anđeles Lejkersa Rui Hačimura. Pogledajte Lukin šut sa celog terena na zagrevanju: 

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Luka Dončić

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