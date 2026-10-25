logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdanović slavio protiv bivšeg tima: Bogdan i Hjuston se ne šale, nemaju poraz u novoj sezoni

Bogdanović slavio protiv bivšeg tima: Bogdan i Hjuston se ne šale, nemaju poraz u novoj sezoni

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović je dao 11 poena i pomogao Hjustonu da dođe do pobjede protiv Atlante. Nikola Jović bez poena.

Bogdan Bogdanović 11 poena protiv Atlante treća pobjeda Hjustona Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović se sa Hjustonom radovao protiv bivšeg tima. Srpski košarkaš je u trijumfu protiv Atlante (121:114) imao dvocifren učinak za 20 minuta na parketu - 11 poena (3/5 za tri), uz po jedan skok i asistenciju.

Navikava se Srbin na ulogu u novom timu, a Roketsi su savršeno započeli novu NBA sezonu. Imaju tri pobjede u prve tri utakmice. Prije Hoksa su savladali Dalas i San Antonio i pokazali da su ozbiljan rival na Zapadu. Priliku da nastave niz imaće protiv istog rivala, pošto dočekuju Atlantu 27. oktobra.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Kevin Durent (22, 4sk) i Rid Šepard (19, 7as, 6sk), dok je na drugoj strani najbolji bio Džejlen Džonson (26, 16as, 9sk).

Jović bez poena

Majami je doživio i treći poraz u sezoni. Ideja sa Janisom Adetokumbom ne daje rezultat, bar ne za sad. Šarlot je slavio na svom terenu (115:110).

Nikola Jović je igrao samo šest minuta, uputio jedan šut ka košu i promašio, uz to je imao dva skoka.

Rezultati:

  • Šarlot - Majami 115:110
  • Klivlend - Bruklin 125:121
  • Filadelfija - Milvoki 127:116
  • Čikago - Vašington 120:124
  • Dalas - San Antonio 106:122
  • Denver - Nju Orleans 141:135 (produžetak)
  • Atlanta - Hjuston 114:121
  • Finiks - Golden Stejt 131:122

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović košarka NBA liga Hjuston Atlanta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC