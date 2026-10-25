Nikola Jokić dominirao i upisao novi tripl-dabl: Srbin donio preokret i pobjedu Denveru poslije "-23"

Nikola Jokić upisao je tripl-dabl i uz sjajnu partiju Džamala Mareja Denver je napravio veliki preokret protiv Pelikansa.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je pokazao kako igra najbolji na svijetu, upisao je tripl-dabl i donio pobjedu Denveru protiv Nju Orleansa poslije produžetka - 141:135. Srpski centar je za 44 minuta na parketu imao 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Nagetsi su se baš mučili, imali su 23 poena zaostatka u trećoj četvrtini (95:72), pa je na početku posljednjeg kvartala razlika bila 19 poena (110:91), ali su i pored toga uspjeli da nađu rješenje. Džamal Marej je dao ukupno 42 poena, od čega dva ključna slobodna bacanja koja su donijela produžetak (126:126), a prije toga je Jokić dao pet veoma važnih poena i bitnu asistenciju za zakucavanje Erona Gordona.

U dodatnih pet minuta je srpski igrač uzeo loptu u svoje ruke, dao osam od ukupno 15 poena svog tima, uz sedam skokova i donio prvu pobjedu Nagetsima u novoj NBA sezoni.

Jokić stiže Vestbruka

JOKIĆ TONIGHT: MOVES 11 TRIPLE-DOUBLES AWAY FROM THE ALL-TIME RECORD 35 points, 15 rebounds and 10 assists in the @nuggets' 23-point comeback W! https://t.co/yzGFakZYXy — NBA (@NBA)October 25, 2026

Nikola Jokić je upisao 199. tripl-dabl u karijeri i sve je bliži da postane apsolutni rekorder po tome u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Na prvom mjestu je Rasel Vestbruk, njegov nekadašnji saigrač, koji ima 209.

Mogao bi da ga stigne vrlo brzo, posebno ako nastavi sa ovakvim tempom.

Rezultati:

Klivlend - Bruklin 125:121

Filadelfija - Milvoki 127:116

Čikago - Vašington 120:124

Dalas - San Antonio 106:122

Denver - Nju Orleans 141:135 (produžetak)

Atlanta - Hjuston 114:121

Finiks - Golden Stejt 131:122

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