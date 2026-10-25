Nikola Jokić se naljutio: "Te ljude više ne želim da vidim, neka prestanu da dolaze"

Nikola Jokić se naljutio na navijače Denvera koji su zviždali ekipi dok je gubila i traži da više ne dolaze na utakmice.

Izvor: Pritnscreen/X/MileHighRachel

Nikola Jokić je vodio Denver do pobjede protiv Nju Orleansa poslije produžetka (141:135). Srpski centar je meč završio sa novim tripl-dabl učinkom (35, 15sk, 10as) i pokazao još jednom kako to radi najbolji na svijetu. Ali, do toga je ekipa stigla na teži način jer je morala da se vraća iz minusa od 23 poena, što je dovelo do toga da im navijači zvižde. Upravo je to razljutilo Srbina...

"Prva utakmica kod kuće i pojedini navijači nam zvižde. Ne moraju više da dolaze. Ako nas pratite, znate da mi nikada ne odustajemo. Vratili smo se i iz gorih situacija. Ako mene pitate, oni više nisu dobrodošli. Ako su pravi navijači, treba da nas podržavaju", poručio je Jokić.

Nikola Jokic has a message for the fans that were booing the Nuggets in the first half:"They are not welcome anymore." https://t.co/cZR2cr5ku7 — Rachel Strand (@MileHighRachel)October 25, 2026

Nije se složio sa novinarom koji je rekao da djeluje da se Denver kasno uključio u meč i da ponekad previše čekaju.

"Ne, iskreno nije kao da se mi nismo uključili. Nekada stvari ne idu kako želite, oni pogađaju. Loša energija, onda je potrebno malo vremena da prođe da izađete iz toga, ne znam koji izraz da iskoristim, da se vratite na pravi put."

"Ako oborim rekord, pisaću mu"

Jokiću je ovo bio 199. tripl-dabl u karijeri i sada mu fali još 11 da obori rekord Rasela Vestbruka koji ima 209.

"To je nešto za poslije karijere, lijepo je. Neću pisati Vestbruku, ako oborim njegov rekord, onda ću da mu pišem."

Potom je pohvalio Džamala Mareja koji je meč završio sa 42 poena.

"Čak i kada ima loš meč, dovoljno je da ubaci jedan koš i onda poludi i razigra se. Imao je energiju kroz cijelu utakmicu, pričao je sa igračima stalno, čak i kada je bilo 16 razlike vjerovao je da preokrećemo, dao je osam trojki. Ne treba mu mnogo da se pokrene."

Imao je riječi hvale i za novajliju Trevona Brazila koji je za 28 minuta dao 17 poena, uz devet skokova. Pitali su ga novinari da li se on navikao na plan igre i šeme Nagetsa.

"Da, ima situacija kada je to osjećaj. Postoji sistem naravno, ali morate da osjećate stvari u nekom momentu. Potrebno je iskustvo", zaključio je Jokić.

Rezultati:

Klivlend - Bruklin 125:121

Filadelfija - Milvoki 127:116

Čikago - Vašington 120:124

Dalas - San Antonio 106:122

Denver - Nju Orleans 141:135 (produžetak)

Atlanta - Hjuston 114:121

Finiks - Golden Stejt 131:122

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