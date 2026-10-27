Dejvid Adelman poslije debakla: "Jokić je to mogao drugačije"

Trener Denver Nagetsa upitan je o lošim procentima šuta svog najboljeg igrača.

Izvor: DNVR Sports/Youtube

Denver Nagetsi zabilježili su drugi poraz od starta sezone u NBA ligi, a srpski košarkaš Nikola Jokić nije bio na MVP nivou. Iako su njegove brojke i dalje impresivne, muči se na šutu, a imao je problema i u skoku tokom duela sa Golden Stejt Voriorsima. Ipak, trener Dejvid Adelman ni najmanje nije zabrinut za njega, već je kao glavni problem naveo to što nema odgovarajuću pomoć saigrača.

Nagetsi su primili 134 poena na domaćem terenu, a navijači su bili bijesni i razočarani partijom svojih izabranika, pa su se sa tribina "Bol arene" mogli čuti zvižduci.

Adelman je detaljno analizirao težak poraz i posebno se osvrnuo na partije Nikole Jokića na startu sezone.

Denver je primio dosta poena nakon ofanzivnih skokova rivala, dok Jokić nije dominirao u reketu onako kako nas je navikao.

"Mislim da je problem zapravo u ostalim igračima. Hoću reći, čini mi se da mnogi timovi šalju tri, četiri igrača ka košu. Kada je duel "jedan na jedan", Joka će dobiti tu bitku. Ali kada ga napadaju dvojica ili trojica, to znači da ostali igrači oko njega moraju bolje da obave svoj posao. Večeras su ponovo imali 23 poena iz "druge šanse", što je jednostavno previše. To je inače njihov stil igre", rekao je Adelman i nastavio:

"Jedan čovjek ne može da zagradi četvoricu protivnika. On je, inače, nevjerovatan skakač u odbrani, jedan od najboljih koje sam ikada vidio. Ipak, to je stvar cijelog tima i o tome će takođe biti riječi. Pa, imate postave u kojima nema toliko igrača koji šutiraju za tri poena. Često Nikola svojim šutem za tri poena uspijeva da bar malo "otvori" teren."

Šta se dešava sa Jokićem?

Nikola Jokić je prethodne noći zabilježio 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija, imao je i tri blokade, ali je najveći problem što ga šut ponovo nije služio. Šutirao je tek 8/18 iz igre (44,4 odsto), uz tek jedan pogodak za tri poena. Od početka sezone šutira 5/23, o čemu je bilo govora na konferenciji.

Da li Adelmana nešto brine u vezi sa njegovim šutem na početku sezone, ili to djeluje kao sasvim običan pad forme?

"Da. Ne. Mislim da... zapravo, sviđaju mi se šutevi koje je uzimao. Većina njih su bili potpuno otvoreni šutevi. Nije bilo mnogo šuteva u posljednjim sekundama napada. Kada mu kažem da nakon blokade krene ka košu kako bi kreirao pozicije za saigrače - to je zaista dobro. Međutim, ima trenutaka kada bi trebalo da se izvuče na šut i kazni njihovu odbranu što drže pet igrača u reketu, umjesto da samo traži dodavanje", kaže trener Denvera i dodaje:

Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports

"U večeri koja je bila užasna i u kojoj smo doživjeli težak poraz, njih dvojica su imali ukupno 19 asistencija. Trude se da rade prave stvari. Što se tiče njegovih šuteva, ne vidim nikakav problem u samoj tehnici. Ne vidim nikakve tehničke nedostatke, a ni on se nije žalio na bilo kakvu nelagodnost ili nešto slično. Ali on mora da šutira. Takva je situacija u kojoj se nalazi. Ipak, smatram da su njihove partije u napadu bile sasvim korektne."

"Problem je isključivo u odbrani. To je to. Moramo da budemo bolji u nekim sasvim jednostavnim stvarima. Jednostavno, moraš da igraš čvrsto, inače ćeš cijelu noć samo juriti protivnika. A upravo to smo radili večeras", jasan je Adelman.

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