Šta se dešava sa Nikolom Jokićem? Debakl i još jedna teška noć za Somborca

Nikola Jokić je imao tešku noć protiv Golden Stejta, sa samo 19 poena i nove loše procente šuta. Zašto igra lošije na početku nove sezone?

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić na početku nove sezone ne igra ni blizu dobro kao prethodnih godina, a isto se može reći i za njegov Denver koji je prethodne noći doživio debakl na domaćem terenu. Golden Stejt ga je savladao 134:114, ponovo uz zvižduke domaćih navijača, koje nisu uspjele da motivišu Jokića da odigra iole bolji meč od onoga što je prikazao.

Tako je Jokić u drugoj od tri utakmice ove sezone, bio ispod 20 poena, uz loše procente šuta. Samo na jednom meču, i to na prethodnom protiv Nju Orleansa koji je Denver dobio poslije produžetka, vidjeli smo da je imao "svoje" brojke i tripl-dabl.

Kako je odigrao Nikola Jokić?

Nikola Jokić je prethodne noći zabilježio 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Imao je i tri blokade, što na prvi pogled ne djeluje kao loše, ali mora se reći da ga šut ponovo nije služio. Šutirao je tek 8/18 iz igre (44,4 odsto), uz tek jedan pogodak za tri poena. To je i najslabija stvar u njegovoj igri do sada, pošto šutira 5/23 od kada je počela nova sezona. A znamo kada je bio i među najboljim trojkašima u NBA, kada su procenti u pitanju.

Dobar doprinos sa klupe kod Jokića dao je Demar Derozan sa 21 poenom, Džamal Marej stao je na 19 poena, osam asistencija i šest skokova, dok je još samo Brajs Hopkins bio dvocifren sa 13 poena.

Što se tiče Golden Stejta, kod njega je prednjačio Jaksel Lendeborg sa 31 poenom, iskusni Stef Kari je postigao 24, s tim da nije ni igrao predugo (27 minuta) pošto je meč rano riješen. Odlučili su tako u Golden Stejtu da sačuvaju snage, kada već mogu da dobiju Denver i sa rezervama.

Kako su igrali srpski košarkaši?

Od srpskih košarkaša prethodne noći na parketu je bio samo Bogdan Bogdanović. Sa Hjustonom je pobijedio svoj nekadašnji tim Atlantu (120:110), a Bogdanović i dalje dobija šansu na kašičicu. Odigrao je svega 13 minuta i doprinio sa pet poena, dva skoka i jednom asistencijom.

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