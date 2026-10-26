"Jokić je bio mrtav ozbiljan": Amerikanac tvrdi da ljudi ne shvataju koliko je Srbin ljut

Nikola Jokić je ljut na navijače koji su zviždali ekipi, a Drejmond Grin ga je podržao u svemu tome i smatra da je u pravu.

Izvor: Printscreen/X/MileHighRachel

Nikola Jokić je bio žestoko ljut na navijače Denvera koji su zviždali timu na prvoj utakmici kod kuće u novoj sezoni. Nagetsi su nadoknadili 23 poena minusa i pobijedili Nju Orleans, a srpski centar je imao oštru poruku za sve one koji su se ponašali tako na utakmici. Drejmond Grin je stao na njegovu stranu.

"Slušajte, mi volimo navijače. Bez njih ne postoji košarka. Često pričam o njima da se ponekad previše zanesu. Zviždite svom timu? Vidio sam da su to radili i u Filadelfiji. Ali, da se to desi u Denveru, na prvoj utakmici me zbunilo", rekao je Grin u svom podkastu.

Zatim je objasnio svima da se Jokić nije šalio i da je bio mrtav ozbiljan kada je pričao o toj temi.

"Slažem se sa Jokićem. Očigledno da niste na našoj strani ako nam odmah zviždite. Došli ste sa tom namjerom, da nam zviždite. To znači da ste pesimisti i negativni. Ostanite kod kuće. Vidio sam da je mrtav ozbiljan bio dok je to pričao, iako su se novinari smijali. Ako ćeš da dođeš i da zviždiš, ostani kod kuće", poručio je Grin.

Draymond Green says he agrees with Nikola Jokic when he says the fans don’t need to come to the games no more if they going to be booing their team:“Why are you here? Like you’re really not on our side if you start booing us this fast. Like you’ve come in here with a predetermined mindset already. And if you’ve come in here with a predetermined mindset, that mindset for you to be booing us it’s very pessimistic. It’s very negative. So stay your a** at home. So I agree with Joker on this and it looked like he was dead a**. I hear people the reports in the background laughing. He is not laughing. He is dead serious.” — NBA Courtside (@NBA__Courtside)October 26, 2026

Šta je Jokić rekao?

Nikola Jokic has a message for the fans that were booing the Nuggets in the first half:"They are not welcome anymore." https://t.co/cZR2cr5ku7 — Rachel Strand (@MileHighRachel)October 25, 2026

Jokić je bio ljut i razočaran zbog poteza publike i to nije krio.

"Prva utakmica kod kuće i pojedini navijači nam zvižde. Ne moraju više da dolaze. Ako nas pratite, znate da mi nikada ne odustajemo. Vratili smo se i iz gorih situacija. Ako mene pitate, oni više nisu dobrodošli.Ako su pravi navijači, treba da nas podržavaju", poručio je Jokić.

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