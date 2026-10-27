Nikola Jokić u sukobu s navijačima Denvera: "Ni u Srbiji ovo nisam doživio"

Nikola Jokić se sukobio s navijačima Denvera zbog zvižduka, ističući da ovakvu situaciju nikada nije doživio nigdje u Evropi.

Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Denver igra jako loše na početku ove sezone i doživio je već dva poraza, a lako je mogao da bude i na 0-3. Zbog toga su i navijači nestrpljivi, sve više frustrirani i ljuti, tako da su nezadovoljstvo iskalili na košarkašima Nagetsa. Drugu utakmicu zaredom, Denverovi navijači izviždali su svoje igrače i to je ozbiljno naljutilo Nikolu Jokića, kao lidera ekipe.

Zamjerio je navijačima odmah poslije meča sa Pelikansima, u kojima je bio pokretač velikog preokreta Denvera, a isto to uradio je i poslije debakla protiv Golden Stejta (134:114) prethodne noći - kada je odlučio da ne prećuti "zviždačima".

Jokić u sukobu s navijačima Denvera

Nuggets fans booed the VERY NEXT game https://t.co/TMVJ4Wybfq — BrickCenter (@BrickCenter_)October 27, 2026



U više navrata tokom meča, moglo se čuti kako domaći navijači zvižde igračima Denvera i to Jokić ne prašta: "Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu", naglasio je Nikola Jokić koji je upitan da uporedi situaciju.

"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Vjerovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači".

Šta je problem s Denverom?

Ima novih igrača, ima povreda, a po starom dobrom običaju - odbrana Denvera ne funkcioniše:

"Ne, nisam iznenađen za odbranu. Prošle godine smo bili negdje oko 20. mjesta po odbrani, tako da ne može sve da se promijeni preko noći. Definitivno imamo prostora za napredak i nadam se da ćemo uspjeti da napredujemo", naglasio je Jokić i dodao da su problem navike koje su ukorijenjene kod igrača i to se teško mijenja.

"U čemu možemo da budemo bolji? U svemu. Ne možemo da dozvoljavamo protivnicima da nam ubacuju toliko poena. Svaka ekipa postiže 130 poena, a znam da to ne bi smjelo da se dešava. Mislim da danas nismo imali dovoljno skokova i da su oni uhvatili mnogo lopti. Imali smo izgubljenu loptu... Zapravo, nismo je imali. Nemam pojma. Možda je onda stvar samo u realizaciji šuteva. Ne pogađamo. To je to - odbrana i realizacija šuteva", apostrofirao je Jokić koga i samog muči šut, pošto je daleko od "one forme".

Kako je igrao Jokić?

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je prethodne noći zabilježio 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija, imao je i tri blokade, što na prvi pogled ne djeluje kao loše, ali mora se reći da ga šut ponovo nije služio. Šutirao je tek 8/18 iz igre (44,4 odsto), uz tek jedan pogodak za tri poena. To je i najslabija stvar u njegovoj igri do sada, pošto šutira 5/23 od kada je počela nova sezona. A znamo kada je bio i među najboljim trojkašima u NBA, kada su procenti u pitanju.

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