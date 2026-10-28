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Zvezda prvi put pokazala svoju NBA zvijer: Sa Kolokom je to potpuno druga priča

Zvezda prvi put pokazala svoju NBA zvijer: Sa Kolokom je to potpuno druga priča

Autor Mladen Šolak
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Kristijan Koloko je debitovao za Crvenu zvezdu i odmah pokazao svoju vrijednost u pobjedi protiv Makabija, donoseći novu dimenziju igri.

Kristijan Koloko debitovao za Zvezdu i pokazao koliko će značiti Izvor: Tačno/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Novi centar Crvene zvezde Kristijan Koloko (26 godina, 214 centimetara) debitovao je u ubedljivoj pobedi protiv Makabija u Beogradskoj areni. Za 16 minuta u igri nije bio previše "glasan" u napadu (6 poena), ali se njegovo prisustvo i te kako osjetilo. I može veoma da obraduje navijače pred sve što dolazi ove sezone.

Prije svega, Koloko je utakmicu otvorio očekivano motivisan i pun energije. Već u uvodnim minutima podigao je Arenu na noge snažnim zakucavanjem, a ubrzo je pokazao i meku ruku pogotkom sa poludistance.

Donio je Zvezdi dimenziju koju bekovi (Karter, Džons, Batler) vole - konstantnu prijetnju iz "rola" i postao je instant "meta" njihovih lob-dodavanja iz spoljne linije. Takođe, u napadu se nije "gurao", već je poentirao prije svega koristeći situacije iz protoka lopte i skoka. Njegovo kretanje bez lopte bilo je povremeno iznenađujuće tačno, s obzirom na to da tek usvaja akcije i automatizme u napadu.

Poslije utakmice, trener Zvezde Ibon Navaro pričao je o njegovom značaju u odbrani i u defanzivnom skoku, mada je prisustvo Kamerunca bilo prisutno i u drugim segmentima. Njegov ogroman raspon ruku i odličan tajming naterali su "spoljne" igrače Makabija na teže šuteve i promjenu šuta pri prodorima.

Uz to, Zvezda je kontrolisala defanzivni skok dok je on bio na parketu, a za to je upravo Koloko bio najzaslužniji. Njegova sposobnost da zagradi i pokupi "ničije lopte" u vazduhu omogućila je Zvezdi seriju lakih poena iz tranzicije.

"Kad je Koloko na terenu, onda je kontrola defanzivnog skoka bolja, ali moramo to da popravimo", rekao je poslije utakmice Navaro.

U Zvezdi vode računa o važnoj stvari

Izvor: MN PRESS

Kristijan Koloko još nije spreman za pun napor i zato je uvođen i izvođen iz igre u kraćim vremenskim intervalima kako bi zadržao visok intenzitet. I podrazumijeva se - da bi izbjegao rani ulazak u problem sa ličnim greškama, što je česta boljka visokih igrača koji prelaze sa NBA pravila na evroligaški kriterijum suđenja i kontakta.

Iako se u par navrata vidjelo da još uvijek uči defanzivne rotacije i komunikaciju sa saigračima (na šta se trener i osvrnuo prije meča rekavši da "prvo mora da nauči sva imena"), individualnim atletizmom je uspješno krpio te sitne propuste.

Zvezda je definitivno dobila "peticu" kakva joj je falila - defanzivno dominantnog "sidraša", koji u napadu zna svoje kvalitete i odlično ih koristi. Za prvi nastup, bez uigranosti sa spoljnom linijom, pružio je izuzetno zrelu i ohrabrujuću partiju koja nagoveštava da će biti stub reketa u nastavku sezone.

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Ovacije za Nikolu Kalinića u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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Kristijan Koloko

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