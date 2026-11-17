Selektor rukometaša Srbije Raul Gonzales objavio je spisak kandidata za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj.
Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Njemačkoj, saopštio je danas Srpski rukometni savez (RSS).
Na spisku se našlo 35 rukometaša, od čega čak 10 iz domaće Arkus lige. Srbija se na SP 2027. nalazi u grupi A sa Njemačkom, Urugvajem i Tunisom. Plasman u narednu fazu takmičenja na SP obezbijediće po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.
Spisak Srbije
Raul Gonzales objavio spisak Srbije za Svjetsko prvenstvo
Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Nikola Ćirović, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac, Milan Bomaštar
Lijeva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović
Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Aleksa Tufegdžić
Pivotmeni: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović
Lijevi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Ilija Abutović, Marko Tasić
Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić
Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Brana Mirković, Uroš Mitrović
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