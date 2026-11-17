Selektor rukometaša Srbije Raul Gonzales objavio je spisak kandidata za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Njemačkoj, saopštio je danas Srpski rukometni savez (RSS).

Na spisku se našlo 35 rukometaša, od čega čak 10 iz domaće Arkus lige. Srbija se na SP 2027. nalazi u grupi A sa Njemačkom, Urugvajem i Tunisom. Plasman u narednu fazu takmičenja na SP obezbijediće po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.

Spisak Srbije

Vidi opis Raul Gonzales objavio spisak Srbije za Svjetsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Nikola Ćirović, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac, Milan Bomaštar

Lijeva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović

Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Aleksa Tufegdžić

Pivotmeni: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović

Lijevi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Ilija Abutović, Marko Tasić

Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić

Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Brana Mirković, Uroš Mitrović

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