Đokovića posjetio gost iznenađenja - On je moj teniski otac! Novak oduševljen: Niki je bio ključ za moj razvoj!

Novak Đoković nije krio oduševljenje zbog gosta iznenađenja na Serbia openu. Nikola Pilić je bio na terenima na Dorćolu.

Izvor: Novak Djokovic/PR tim

Novak Đoković traži povratak u pravu formu pred Rolan Garos. Zbog toga je i odlučio da učestvuje na Serbia openu i da na taj način pronađe takmičarski ritam i odigra što više mečeva pred Otvoreno prvenstvo Francuske.

Uz dosta oscilacija je počeo turnir, odigrao je dva maratonska meča, prvo protiv Lasla Đerea, pa onda i protiv Miomira Kecmanovića. Novak je tokom svih tih mečeva imao veliku podršku sa tribina, dolazile su i poznate ličnosti, bili su tu i košarkaši Zvezde sa Dejanom Radonjićem, ali i jedan veoma važan gost. Čovjek koga Nole obožava - Nikola Pilić.

Bivši teniser i veliki teniski stručnjak. Srdačno su se pozdravili, a tu su bili i Goran Ivanišević, Viktor Troicki, Ilija Bozoljac, Đorđe Đoković...

"Šjor Niki je moj teniski otac, to sam često spominjao. Zadvoljstvo mi je što sam ga vidio poslije nekoliko godina. Došao je sa suprugom. On se ne mijenja, ne stari već 20 godina unazad. Ima 83 godine, kaže da igra tri sata dnevno. On je riznica znanja, iskustva kada je tenis u pitanju", rekao je Đoković.

Izvor: Novak Djokovic/PR tim

Ponovio je koliko su mu Nikola i njegova surpuga Mija pomogli na početku teniske karijere kada je bio kod njih u Njemačkoj.

"Mnogo su mi pomogli njih dvoje. Prihvatili su me kao svog sina u akademiji u Minenu kada sam imao 12 godina. Moja porodica ih gleda kao svoje najbliže, kada god ih vidim probude mi se ta sjećanja. To su bile ključne godine u mom razvoju, između 12. i 16. godine. Mnogo sam naučio od njega."

Pilić je bio dio tima 2011. godine kada je Srbija osvojila Dejvis kup.

"Mnogo je pomogao srpskom sportu, sa njim smo osvojili Dejvis kup. Blizak je sa tom šampionskom ekipom", zaključio je Đoković.