Ovo je bila bitka - nisam mogao da stojim! Izjava Đokovića plaši pred polufinale: Dao sam posljednje atome snage!

Vidno umoran Novak Đoković je poslije drame uspio da pobijedi Medvedeva i završi grupnu fazu ATP turnira u Torinu bez poraza.

Izvor: Profimedia/Mustafa Yalcin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Novak Đoković je u trećem meču u grupnoj fazi finalnog turnira u Torinu savladao Rusa Danila Medvedeva rezultatom 2:1 (6:3, 6:7, 7:6)

Novak je izgledao vidno umorno i u nekim momentima meča dekoncentrisano, ali navikao nas je da kad je najzahtjevnije najviše zapne i da sve od sebe. Medvedev je servirao za meč, ali je Đoković vratio brejk i potom uspio da savlada petog tenisera svijeta u taj-brejku.

Ovo je treći meč zaredom da Danil gubi u taj-brejku trećeg seta, čime je definitivno i ispao sa turnira, dok je Novak sa tri pobjede ovjerio prvo mjesto u grupi i zakazao meč u subotu od 14.00 protiv Amerikanca Tejlora Frica.

Po završetku meča Novak Đoković je dao izjavu za medije.

"Ovo je bio Danilov posljednji meč u sezoni i normalno je da nije htio da završi porazom, dao je sve od sebe da me pobijedi. Dobro sam počeo meč, ali ovo je bio reli. On je igrao vrlo brzo i dobro u drugom i trećem setu,ja se nisam dobro osjećao i mučio sam se, umoran sam, to je bitka bila, jako sam ponosan. Posljednji atom energije sam izvukao iz sebe. Izgubio sam taj-brejk u drugom. Danil je servirao za pobkedu, ali ja sam pročitao njegove servise i vratio brejk. Taj-brejk u trećem setu sam krenuo poprilično dobro i uzeo prvih šest poena. On je izvanredan igrač, nažalost izgubio je tri meča u tri seta i to u taj-brejkovima i sigurno mu nije lako, svaka mu čast," rekao je Đoković po završetku meča.

Zatim je uslijedilo pitanje da li je planirao da preda meč kad se osjećao vidno umorno.

"Ne znam kakva su pravila da li bih mogao da igram u polufinalu ako predam, ali svakako nisam razmišljao da odustanem, kada igrate protiv najvećih rivala nije bitno da li ste se kvalifikovali i da li ste umorni, već je bitno da pobijedite". zaključio je Novak u izjavi

Pogledajte snima kako je Novak izgledao na današnjem meču:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!