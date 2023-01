Rus savjetovao Grka: Ako hoćeš da POBIJEDIŠ Đokovića, pozovi NJEGA i traži pomoć!

Karen Hačanov savjetovao je Stefanosa Cicipasa da pozove Danila Medvedeva prije finala Australijan opena.

Izvor: Eurosport/YouTube/US Open Tennis Championships/Printscreen

Novak Đoković igraće protiv Stefanosa Cicipasa za titulu na Australijan openu. Pobednik će pored trofeja preuzeti i prvo mjesto na ATP listi. Srbin je pobijedio Tomija Pola (SAD), a Grk je bio bolji od Karena Hačanova (Rusija). Upravo je poslije tog meča Rus imao i savjet za grčkog igrača.

Na pitanje novinara kako bi Cicipas mogao da iznenadi Đokovića, ruski igrač se nasmijao. "Možda bi trebalo da okrene Danila Medvedeva. Jedinog igrača iz naše generacije koji je pobijedio Novaka u finalu grend slema. Ne znam da li će to da se dogodi, ali možete da mu prenesete moj savjet", sa osmijehom je odgovorio Hačanov.

Priznao je da mu je teško pao poraz u polufinalu, ali da je ponosan zbog rezultata koji je napravio. Onda je pričao o podršci navijača koju je dobio. Prije izlaska sa terena je spustio torbu i zahvalio im se na svemu što su učinili, pa je spomenuo i Jermeniju.

"Tokom turnira sam imao mečeve u kojima su navijači više bili na strani protivnika. U posljednja dva meča je bilo drugačije, rekao bih da je bilo jednako i htio sam da se zahvalim svima na podršci. Bile su tu i jermenske zastave, imam korijene iz Jermenije i stvarno sam osjetio svu tu ljubav i zahvalnost. Ruskim i bjeloruskim navijačima nije bilo dozvoljeno da unesu zastave, ali mi je bilo lijepo što sam imao podršku i što je bilo i jermenskih obilježja."

Pričao je i o samom meču. "Borio sam se do kraja, nisam se predavao ni u jednom momentu i na to sam ponosan. U ovom sportu nema neriješenog rezultata, neko mora da pobijedi. Imam dva uzastopna polufinala na grend slemovima i to je za mene velika stvar. Pričaću sa timom, napravićemo analizu i nadam se da ću na nekom od narednih grend slemova uspjeti da napravim korak dalje. Što se finala tiče, vjerovatno ću gledati. Biću sa porodicom, nisam ih vidio pet nedjelja, ali ću sigurno pratiti finalni meč", zaključio je Hačanov.

