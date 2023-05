KO ĆE BRANITI PRAG MOJE KUĆE, AKO NE JA? Srpskog sportistu UBIO albanski snajperista - Umjesto na maraton otišao u rat!

Slavni srpski sportista Goran Raičević poginuo je na današnji dan prije 24 godine od metka albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji.

Na današnji dan prije 24 godine poginuo je proslavljeni srpski atletičar Goran Raičević. Dao je život zemlji kao pripadnik vojske Jugoslavije pošto je ubijen na Kosovu i Metohiji tokom krvavog Đurđevdana 1999. godine. Raičević je bio vrhunski sportista, vjerovatno jedan od najboljih atletičara koje je zemlja ikada imala, ali mu je domovina ipak bila preča tako da je odlučio da se priključi vojsci tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije.

U maju 1999. godine trebalo je da učestvuje na maratonu u Grčkoj, međutim umjesto toga riješio je da obuče vojnu uniformu i da se pridruži svojoj jedinici. Nažalost, baš na Đurđevdan prije 24 godine ubijen je snajperom albanskih separatista u selu Kačikol koje se nalazi nedaleko od Prištine.

"Idem, to mi je dužnost! Ko će braniti prag moje kuće ako ne ja? Neće valjda neko iz Subotice? Kako da ne odem, šta bi rekli moji iz Strojinaca? Da sam kukavica, da sam iznevjerio svoju djecu, svoj narod i sebe", odgovorio je Goran svojoj majci.

Izvor: MN PRESS

Upravo je u Prištini Goran Raičević i upoznao svoju suprugu Jelenu, takođe reprezentativku SR Jugoslavije u atletici, sa kojom ima sina Nikolu i kćerku Katarinu. Goran Raičević je rođen 26. juna 1963. godine u Kruševcu, dok je odrastao u selu Strojinci gdje je živio sve do selidbe u veći grad zbog studiranja.

Iako je završio Poljoprivredni fakultet, Goran je bio zaljubljen u "kraljicu sportova". Atletikom je počeo da se bavi još u petom razredu u Osnovnoj školi "Moša Pijade" u Razbojni, kada je debitovao na krosu Politike, pa je tako njegova karijera potrajala pune 24 godine, prije nego što mu je život tragično okončan. Sportsku karijeru je počeo u Atletskom klubu Crvena zvezda, a nastupao je još za Partizan, Soko Vrbas i Brus.

Raičević je u pet navrata bio prvak "Belog krosa" i šestostruki prvak krosa "Politike". Od 1989. do 1992. godine bio je nepobjediv na uličnim trkama, dok je takođe i višestruki prvak Balkana. Poslije pogibije hicom albanskih ekstremista iz takozvane "Oslobodilačke vojske Kosova" (OVK), sahranjen je u rodnom selu.

"Sve ove godine sam imala briga i posla oko djece, a sad postajem svjesna da je sve bilo uzaludno. Sve je obesmišljeno. Vrijeđa me to, ispalo je da su ljudi koji su otišli bili budale, sve više mislim da je to moglo drugačije da se odradi", kazala je prije tri godine Jelena Raičević za Kurir i dodala: "Smrznem se kad pomislim da bi i moj sin Nikola morao tako. Drugačije bih sada postupila sigurno."

