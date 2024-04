Novak u bademantilu izašao pred kamere! Jelena odmah počela da se smije: Iznenadi nas, pritisak je na tebi

Novak i Jelena Đoković pokazali su kako su izgledale pripreme za Laureus nagrade gdje je on osvojio laskavo priznanje.

Novak Đoković je po peti put dobio jednu od najprestižnijih nagrada u svetu sporta - "Laureus". Po peti put u karijeri priznanje za najboljeg sportistu na planeti otišlo je u ruke srpskog igrača. I to u konkurenciji u kojoj su bili Lionel Mesi, Erling Haland, Armand Duplantis... Kako je sve to izgledalo "iza kulisa" i kako su prošle pripreme za događaj otkrio je upravo on.

Na svom Instagram nalogu u saradnji sa magazinom "Vog" objavio je kratak klip na kome se vidi kako su se on i njegova supruga Jelena spremali za dodjelu u Madridu. Kamere su prvo prišle njoj. "Spremam se, ne znam kako izgledam, pokušavam da izgledam lijepo za vas. Novak se tušira", rekla je Jelena i onda je dozvala Novaka i pitala ga da li je završio.

Nekoliko sekundi kasnije izašao je i on i to u bademantilu. Stao je pored odela "Brunelo Kućineli". "Volim taj brend dugo godina. Ponosan sam što ću nositi to odijelo. U crnoj elegantnoj jakni ću izaći na crveni tepih, pa ću promijeniti na bijelu kada budemo sjedili. Ne znam da li je neko to do sada radio. Nismo mogli da odlučimo, bili smo podijeljeni, pa smo odlučili za oba, nadam se da će dobro da izgleda", objasnio je Đoković.

Zatim je prišao Jeleni koja se šminkala i izvadio je svoj telefon i odluči da pusti neku pjesmu. "Iznenadi me, iznenadi nas sve. Sav pritisak je na tebi", dobacila mu je supruga i počela da se smije.

Listao je numere i onda pustio dobro poznatu "Dolazim za pet minuta" od "Generacije pet" i počeo da igra i skače u bademantilu. "Muzika je najbolji način da ostanemo povezani sa našom kulturom, da se prisjetimo djetinjstva, žurki koje smo pravili sa prijateljima", poručio je Nole.

Potom su završili pripremanje i izašli iz hotela. "Ona je velika zvijezda", dodao je Novak gledajući u Jelenu. Potom su otišli na ceremoniju na kojoj je Đoković ponovo ponio prestižnu nagradu. Pogledajte i kako je sve to izgledalo:

